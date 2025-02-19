紅色警報！18億Gmail用戶恐遭駭客「AI詐騙信」竊密碼　嚴重後果曝

▲FBI警告，駭客可能裝成Google安全部門，騙取用戶的Gmail帳號與密碼。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國聯邦調查局（FBI）近日發布「紅色警報」（Red Alert），表示球約18億Gmail用戶可能成為新型AI駭客攻擊的目標。這些攻擊手法結合人工智慧（AI）技術，透過深度偽造（Deepfake）機器人電話和惡意電子郵件，誘導用戶提供帳戶憑證，導致個人資料、銀行帳戶甚至與Gmail連接的所有服務面臨極大風險。

《每日郵報》引述網路安全公司Malw​​arebytes指出，駭客的攻擊方式主要透過來電偽裝成Google安全部門，讓受害者誤以為他們的Gmail帳號出現可疑登錄活動，並要求用戶檢查電子郵件。隨後，用戶會收到一封包含假Google網站的電子郵件，提示輸入帳戶登錄憑證。

一旦用戶提供訊息，駭客便可竊取用戶的Gmail帳戶，甚至要求受害者交出帳戶恢復碼，以進一步掌控其個人資料。網路安全專家警告，用戶在輸入密碼後，不只Gmail帳號會被攻擊，就連與該​Gmail相連的所有其他網路服務也都會面臨駭客攻擊。

FBI強調，這類攻擊可能導致嚴重的經濟損失、聲譽受損，以及敏感資料外洩。此外，詐騙者還運用來電顯示欺騙技術，假冒銀行或執法機構人員，要求受害者提供財務資訊或轉帳。紐約警方表示，近期已發現多起駭客冒充警方通知居民有逮捕令，並藉機詐騙金錢的案例。

為防範此類攻擊，Malwarebytes建議用戶勿點擊來自未知來源的連結或下載附件，也不要在可疑網站輸入個人資料。 FBI提醒，若接到可疑來電，應立即掛斷，並透過官方管道核實來電者身份，以免成為詐騙受害者。