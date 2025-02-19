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川普變更危險！企業「膽顫心驚」害怕高額關稅　分析師曝恐怖衝擊

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普宣誓就職後大打關稅戰，讓全球企業面臨的不確定性增加。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）推行的關稅政策正對企業投資計劃產生影響，預計4月針對汽車、半導體、製藥祭出稅率高達25%以上的關稅，讓全球風聲鶴唳。儘管市場對關稅議題反應冷淡，但企業管理層開始擔憂政策不確定性將抑制長期投資，導致經營成本上升。企業認為，此次的川普更難對付，企業應對關稅的頻率高出許多。

根據《Yahoo Finance》，高盛首席經濟學家哈齊烏斯（Jan Hatzius）指出，企業在財報會議上對關稅的關注度顯著上升，甚至超越了川普第一任期時的美中貿易戰。部分企業因關稅影響調降資本支出計劃，尤其是對加拿大、墨西哥及中國市場依賴較重的公司。

哈齊烏斯表示，企業普遍認為關稅政策帶來的不確定性，可能會導致投資決策延遲、甚至擱置。

川普政府在今年1月上台後，已推動一系列關稅政策，包括對所有進口鋼鐵徵收25%關稅、對中國進口商品加徵10%關稅。中國隨即報復，針對部分半導體與金屬產品課徵關稅。同時，川普政府原本計劃對加拿大和墨西哥徵收25%關稅，但近日同意暫緩30天。

市場普遍認為，針對加墨兩國祭出的關稅政策，有可能進一步延後實施，但針對中國的關稅則可能持續上調，甚至波及歐盟汽車、藥品及半導體等關鍵進口產品。

企業高層對川普政府的不確定性感到憂慮，認為關稅政策可能增加營運成本，並影響長期規劃。

百事公司（PepsiCo）董事長兼執行長龍嘉德（Ramon Laguarta）坦言，雖然百事可樂受到的影響相對較小，但仍須審慎應對，「鋁、燕麥等公司部分原料依賴加拿大進口，但大多數食品原料仍來自美國本地，因此具備一定的調整空間。儘管如此，百事可樂仍須維持保守財務預測，以應對關稅帶來的市場變數。」

整體而言，川普關稅政策的影響已經顯現，企業投資計劃趨於保守，高階主管們也開始擔憂經營環境的不確定性。隨著未來美國對中國及歐盟進一步施壓，企業恐將面臨更大的挑戰。

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