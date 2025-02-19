達美航空「撞地竄烈焰」恐怖30秒畫面　零死亡關鍵設計曝光

▲客機觸地那瞬間突然起火翻覆，後半部火勢猛烈，部分機翼、機尾被削掉，機腹朝天。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

美國達美航空一架客機17日降落加拿大機場重摔地面，滑行期間竄出熊熊烈焰，整架翻滾翻覆、機翼斷裂，冒出濃濃黑煙，整架客機上下顛倒，18人受傷送醫。不過慶幸的是，機上80名人員全數倖存，CNN指出，客機的巧妙設計協助乘客與機組員獲救。

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客機重摔雪地 起火翻覆機翼斷裂

這架客機從美國明尼亞波里斯（Minneapolis）起飛，17日加拿大多倫多皮爾遜國際機場降落，飛機觸地那瞬間突然起火翻覆，接著機身在被雪覆蓋的跑道上滑行。依據從遠處拍攝到的30秒畫面，機身後半部火勢猛烈，接著變成一團黑色濃煙，且在飛機翻覆的過程中，部分機翼、機尾被削掉，機腹朝天。

儘管如此，機上76名乘客與4名機組人員全數安全撤離，18人受傷，無人死亡。現階段尚不清楚客機發生事故的確切原因，正在進行調查。

客機保命設計 燃油放機翼、採用16G座椅

安柏瑞德航空大學副教授麥考密克（Michael McCormick）見證過去數十年來飛機安全優化，在談及這起飛安事故時直言，這真的太驚人，一架飛機這樣倒在地上，但大家都成功脫身，「這就是設計，這就是工程。多虧了這麼多年的民航研究，才使得這樣的事情成為可能」。

▲▼客機機腹朝天，機上80名人員安全疏散。（圖／達志影像／美聯社）

過往事故讓專家們明白，飛機燃油應該主要儲存在機翼內，並非直接放在乘客座位正下方。航空工程師雅各布森（Joe Jacobsen）指出，機翼斷開才使得火勢並未蔓延至機艙。麥考密克則說，當機翼因衝擊完全斷裂，放棄可能爆炸的燃料只是其中一個好處，「（事故發生時）希望能夠把燃料與機艙分離，也希望能夠確保機身能穩定下來」。

雖然飛機最終機腹朝天，但仍處於穩定狀態。機上人員都存活下來，這在一定程度上要歸功於可承受16G重力的座椅。這些座椅不一定注重舒適性，因為設計主要著重在安全性。

麥考密克表示，大多數現代商用飛機配備16G座椅，也就是可承受16倍重力，「你肯定不希望在飛機事故之中發生座椅鬆動等狀況，哪怕是客機當時已經翻過去」，此種設計是為了在發生事故當下保證耐用性。

▲現階段尚不清楚客機發生事故的確切原因，正在進行調查。（圖／達志影像／美聯社）

另外，座椅安全帶也是另一項不起眼但至關重要的安全重點。飛安基金會執行長沙希迪（Hassan Shahidi）指出，「若無安全帶，乘客肯定會被拋來拋去，受傷機率更大」。

CNN航空分析師戈爾茲（Peter Goelz）直言，若達美航空這次的事件發生在數十年前，後果可能更加慘重，有了16G座椅、正確繫上安全帶，加上阻燃材料不斷進步，且依照指示，就有很大機會可成功從事故中脫身。

另一方面，機組人員在安全疏散這方面的表現也非常優秀，儘管數十名乘客像是蝙蝠般被倒懸在機艙內部，但機組人員仍設法在不到90秒的時間內疏散所有人。美國空中服務員工會國際主席尼爾森（Sara Nelson）表示，空服人員完美履行職責，「他們的工作不僅僅只是收垃圾、提供飲品，他們是經過訓練的專業人員，負責乘客安全，他們做得非常棒」。