腸道被4cm異物卡住　92歲女腹痛就診「手術取出63顆結石、種子」

▲婦女體內藏多顆結石與石化的種子。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

土耳其一名92歲婦人因為身體不適就醫，沒想檢查時發現腸道卡了一顆約4公分的結石，後來又在體內發現多顆結石，開刀後一共取出63顆黑色結石，體積從5.5公分至6公分不等。

居住在土耳其黑海海峽北部城市宗古達克(Zonguldak)的女子艾伊(Şerife Ay)，5日因為嚴重腹痛和嘔吐被緊急送醫，檢查後因為在小腸中發現異物，後來又轉往大醫院進一步檢查，發現小腸因為被一塊約4公分的結石堵塞，導致組織腐爛需要接受手術。

Midesinden 28 hurma, 35 zeytin çekirdeği ve 5 taş çıktı



Karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran 92 yaşındaki Şerife Ay'ın midesinden ve ince bağırsağından ameliyatla 28 hurma ve 35 zeytin çekirdeği ile hurma çekirdeklerinin sertleşmesiyle oluşan 5 taş çıkarıldı.… pic.twitter.com/idwAxQ6zy7 — TVNET (@tvnet) February 16, 2025

醫護人員將艾伊送進手術室後，進行約2小時手術，不但切除受損腸道並且修補，還從其腸道與胃中取出63顆結石與種子，包含28顆棗核、35顆橄欖核與5個和拳頭一樣大的結石。

醫生表示，這些種子因為無法被消化，長期存在於體內中，除了會導致噁心、腹痛、嘔吐等問題，嚴重甚至可能胃腸穿孔，幸好艾伊及時獲得了治療。

艾伊坦承，她平時很喜歡吃棗子和橄欖，而且都會把種子直接吃下肚，沒想到時間久了以後，發現自己逐漸變得吃不下麵包甚至喝不了水，「所有東西都卡在我喉嚨」，以後再也不敢碰這些食物。