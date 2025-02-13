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原鄉弱勢家庭無力支付喪葬費　枋寮警+善心團體募資捐助

▲屏東縣春日鄉廖姓男子先前因病截肢，妻子過世後拿不出喪葬費用。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣春日鄉廖姓男子先前因病截肢，無法正常工作，太太也因病以輪椅代步，生活及醫療重擔全由子女負擔，其妻不幸日前過世，喪葬費用更是重大負擔，枋寮警分局員警得知，自掏腰包並連絡慈善團體籌到4萬1000元，冀望幫助他家暫度難關。

枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超日前由春日鄉代表會副主席黃連得知，於春日鄉廖姓男子為中低收入戶，多年前因患病一腳截肢，行動不便無法正常工作，太太也因病需使用輪椅代步，家中經濟負擔落在子女身上，長期醫療費用已是沉重負擔，近日太太因病離世，龐大的喪葬費用更是雪上加霜，陷入困頓。

歸崇派出所員警得知，協調民間善心團體「部落心」成員黃連、陳詰文、黃鈴雅、張嘉芸、蔡慶銘、王怡仁、陳建和、孫梅芳、張玉貞、林鐘財、楊淑金、吳金泉、周信宏、許展榮、柳采婕、陳丁士、余素貞、郭榮元、林嘉玲、林玟鈴、席家文、楊美娟、鄭明賢、林冠吟、黃于倢 方智民、彭佑民、林明風、郭杏蘭、呂秀勸、鄭雅芬、潘美秀、駱明綺、呂玉田、林淑娟、王素蘭、詹健聖與員警共同集資新臺幣4萬1千元，冀望發揮拋磚引玉精神，助他家度過燃眉之急，並期盼能幫助更多人。

枋寮分局長盧恒隆肯定歸崇所同仁主動發起助人行動，充分發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，展現警察人民保母之善行義風，深值肯定及學習。

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