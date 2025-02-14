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無人機註冊破3.8萬架　民航局分階段強化管理

▲台南市消防局第六大隊，於28日上午10時，在安平無人機飛場舉行義消無人機隊成軍演練儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲無人機註冊已超過3.8萬架。（資料圖／記者林東良翻攝）

記者李姿慧／台北報導

因應無人機使用需求，及飛航安全考量，民航局去年12月1日發布修正「遙控無人機管理規則」，並分階段施行，包括申請年齡下修至14歲，以及換照制度等，迄今3.8萬架註冊，申請飛航活動更有2.3萬件。

民航局統計，已註冊的法人無人機已有登錄528型，註冊3萬8000餘架，25公斤以上檢驗合格的無人機422架，可進行活動申請的合格法人749家，飛航活動申請數量也呈現逐年攀升的趨勢，累計申請案件已有2萬3千餘件。

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民航局表示，為方便國人就近完成無人機學、術科測驗，現於全國各地設有24處學、術科測驗場地，每年考照人數約8000人，有效之操作證已達2萬2589張。民航局也持續推動無人機測驗業務與考官標準化作業，擇定適當地點開設無人機學、術科測驗場地，朝向「一縣市一考場」目標邁進。

為強化無人機管理，民航局指出，無人機管理新制考量讓業界與使用者有適應時間，採分年分階段實施，第一階段是輔導期，首先是強化無人機證照加簽及屆期換發制度，藉此保持無人機操作人機基本知能與熟練程度；同時也將無人機「學習操作證」及「無人機註冊」之申請年齡由16歲下修為14歲。第二階段完善法人發展，強化無人機機體產品安全，提昇我國製無人機各類應用與功能之市佔規模。

其中民航局說明，針對2至25公斤公開販售之無人機，今年12月1日起須完成民航局飛安型式檢驗規定，今年12月1日以後，新上市遙控無人機應於符合規定下公開販售；116年12月1日以後，法人飛航活動時應全面使用經檢驗合格且完成登錄的無人機。

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