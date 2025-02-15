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幼兒園弟「結帳不夠6元」搖頭呆站　她秒付清！隔天一到超商暖爆

▲▼便利商店,店員,收銀,服務業,超商,打工,兼職,派遣。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO熱心幫付了6元，結局超暖。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

這是一份無價也買不到的快樂！一名女網友透露，在超商看到一名小弟弟買零食，但錢不夠6元，呆站原地不知所措，於是她隨手幫忙墊付。沒想到隔天去超商時，店長竟轉交6元，是家長特地帶孩子來歸還的，令原PO感動直呼「這6元比什麼都還貴重！」引來近2.9萬名網友讚爆了。

一名女網友在Threads表示，在超商結帳時，看到一位年紀約幼兒園大班的弟弟買了3樣零食，消費金額是106元，但小弟弟只付了100元，女店員回應「還有6塊喔！」

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當下小弟弟呆站原地搖搖頭，且有些不知所措，原PO見狀後，二話不說馬上掏出6元幫忙結清，也不指望6元會歸還。

隔天上班時，原PO去超商一趟拿咖啡，意外的是，店長還多給6元，說是一名媽媽陪孩子拿錢過來的。對此，原PO暖心到心坎裡，並曝正能量「我好開心，覺得這6元比什麼都還貴重！」

該文章曝光後，引發2.9萬人讚爆，「媽媽教的好！是個好孩子」、「現在認真教小孩的父母很少了」、「店員也很棒！有把這個事情放在心上，讓這個溫暖成功傳遞到你手上」、「好讚哦，現在這種觀念的人不多了」、「我也會幫他付」。

也有網友分享，「之前高中畢業旅行有遇過，小妹妹也是不夠錢，後面大排長龍，她感覺快哭了，我就把他的東西都付了」、「我也遇過，排在我前面的國小小男生買早餐，他點完要付錢時，打開錢包發現他媽媽給他的錢不夠5元，老闆跟小朋友說沒關係，讓他先拿去吃，之後有再拿過來付就好。我直接拿5元給老闆說，沒關係我幫他付，小朋友受寵若驚地一直跟我說謝謝」。

本文獲原PO授權

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