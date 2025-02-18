「戰地軍醫」又來騙！彰化女暈船　15萬比特幣差點打水漂

▲彰化女子險遭詐騙。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

日前彰化市才有一名年輕男子在網路認識一名自稱在阿富汗服役的女軍醫，要他花5萬元購買steam點數，昨日南彰化又有一名60餘歲的女子，認識1名自稱烏克蘭軍醫，寄170萬元美金包裹要與她結婚，要她先支付15萬比特幣，女子遂前往郵局領錢，途中經過派出所，向員警詢問才揭開騙局，保住女子積蓄。

▲彰化男子落入戰地女軍醫詐騙。

彰化警分局莿桐派出所日前接獲便利超商店員報案，指稱1名男子疑似遭到詐騙，欲購買5萬元點數卡，警方到達了解，該名男子向警方表示，他在網路上認識一名在阿富汗擔任女軍醫暱稱「愛國琴」，雙方談起戀愛，對方還說即將退伍，要帶著150萬美元來台灣與他共度下半生；還要他至超商購賣steam點數卡5萬元，最後經超商店員攔阻。

二林派出所轄區，昨日接到該名60餘歲女子詢問，一問之下這才知道該女子陷入「戰地軍醫」詐騙老哏，該女子於去年12月25日時在臉書，收到暱稱「楊利」男子自稱為烏克蘭戰地醫生，傳送欲與林女交友訊息。

▲彰化女子險遭詐騙。

女子與對方加LINE持續聊天，昨（17）日楊男稱欲返回台灣與林女結婚，有寄送170萬元美金的包裹，但要她收取此包裹時需先支付等值15萬元的比特幣，女子不疑有他，要前往郵局提領時，行經二林派出所時進入詢問。所幸經3員警簡意純、張惠婷、陳綦焱不厭其煩向她解釋該手法為常見詐騙手法，切勿相信，女子這才驚覺遭到詐騙，也打消領錢衝動。