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猛刺前女友30多刀！恐怖情人無視保護令闖超商逞凶　判8年定讞

▲▼快訊／高雄男超商「狂砍前女友30刀」　逃逸15小時被逮畫面曝光。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲余男砍殺前女友30多刀後，在速食店遭警方逮捕。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市余姓男子因對女友小薇（化名）家暴，小薇聲請家暴保護令後並提出分手。余男不滿，無視法院家暴保護令，在2023年9月間闖入小薇工作的超商，持殺魚刀猛刺小薇30多刀，還好大樓管理員緊急出面營救，嚇跑余男。余男遭捕後被依照「家暴殺人未遂罪」起訴，最高法院審理後將他判刑8年定讞。

據了解，小薇擔任超商員工，平日喜愛騎乘重機車紓壓。案發當時23歲的小薇，先前與大10歲的余男交往。但余男因為對小薇家暴，小薇2023年6月間向法院核發家暴保護令，要求余男不得對自己實施身體、精神上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為，也不准余男靠近住家與自己工作的超商100公尺內，效期為2年。

但余男無視保護令內容，在收到保護令不到3個月的時間內，凌晨3點多，持殺魚刀衝入小薇工作的超商內。小薇當時在店內補貨，並未立刻注意到余男進入，余男隨即持刀刺入小薇的腰部；小薇忍痛逃往店外，但遭余男拉扯頭髮及手腳，更被刺殺多刀，最後倒坐在店門口報紙架旁。期間小薇不斷大喊「很痛」及「停下來」，但余男仍不罷手。

超商所在大樓的管理員透過監視器，看到余男攻擊過程，管理員隨即抓起高爾夫球桿衝到便利商店外大喝：「你在做三小」（台語）。余男拿起自己隨身的包包後逃逸，小薇被緊急送醫，一度因低血容性休克而有到醫院前心跳停止的緊急狀況，還好經急救後撿回一命。檢警循線，一天後在左營區速食店內逮捕余男。檢方聲押獲准，並依照「家暴殺人未遂罪」提起公訴。

一二審法院均將余男判處有徒刑8年、違反保護令則判刑2月。其中二審高等法院高雄分院指出，余男持預先購買之殺魚刀，趁小薇不注意時攻擊，即便小薇哭喊放手及揮手阻擋，余男仍不停止攻擊行為，下手情節實令人不寒而慄，因此維持8年與2月的刑度，違反保護令部分先行定讞。殺人未遂部分上訴第三審，最高法院18日駁回上訴定讞。

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