台中怪男隨機攻擊！超商狂揍女客14拳　等紅燈又打女騎士

記者許權毅、吳佩蓁／台中報導

台中太平驚傳怪男隨機攻擊路人！17日上午10時30分許，一名女子在超商櫃台結帳時，突然遭一名31歲翁姓男子揮拳毆打，嚇得店員趕緊衝出來救人；翁男打完人4個小時後，又在三民路與民權路動手攻擊停等紅燈的女騎士，幸一分局西區派出所員警發現後，立即將其制止逮補，全案依傷害罪嫌移送偵辦。

▲台中怪男在超商隨機攻擊女子，導致被害人眼睛、臉頰紅腫。（圖／網友lin520jj授權提供）



有網友將超商監視器影片PO上網，只見一名女子站在櫃台前結帳，接著一名男子進入超商後，竟突然抓狂朝女子頭部、臉部揮拳猛打，一路從櫃檯打到門口，狂毆女子至少14拳，女店員見狀立刻從櫃檯衝出來救人，男店員也衝上前拉開男子，男子這才快速逃離現場。

▲翁男一進超商就朝女客人臉部狂揮拳。（圖／翻攝社會事新聞影音）

受害女子事後透過友人在Threads在發文提醒民眾注意，並PO出傷勢照，只見她眼睛被打到又紅又腫，臉頰也明顯腫了一塊，看監視器時也直呼「他沒有拿刀，我已經很高興了」。

▲警方逮捕翁男 。（圖／記者許權毅翻攝）



警方獲報後循線追查，發現動手的男子是31歲翁姓男子，17日上午翁男在超商打人後，下午2時30分許，騎機車行經西區三民路與民權路時，又徒手攻擊停等紅燈機車25歲林姓女騎士，造成林女下唇、左前臂、後胸等處挫傷，一分局西區派出所員警發現後，立即將其制止逮補，全案依傷害罪嫌移送偵辦。