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此生必交「3星座」好朋友！ 　第1名會陪你一起哭

▲閨蜜、朋友、好姊妺、姊妹淘、同學（圖／記者黃克翔攝）

▲重義氣的星座好朋友這輩子一定要交，你身邊有嗎？（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

隨著年齡的增長，你越來越能體會「朋友重質不重量」這句話嗎？深刻感受到陪在身邊的只需要幾個摯友就已經足夠。塔羅牌老師艾菲爾在命運好好玩節目中分享真正會雪中送炭的星座友人，激讚「3星座好朋友」值得深交。上榜的有摩羯座、天蠍座及巨蟹座，對人重情重義的你上榜了嗎。

艾菲爾盤點有義氣，最溫暖可靠的「3星座」，只能說此生能交到這種朋友很幸運。請參考太陽、上升與月亮：

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第3名：摩羯座

摩羯座這朋友值得交！如果你想向摩羯座討拍，小心會碰軟釘子，因為他們不善於言詞表達，不會說出關懷、溫暖的好聽話，但絕對會在你需要「實質幫助」時，出於對朋友的責任感而願意伸出援手。

例如車子突然在路上拋錨，致電向摩羯座友人求救，請對方來載你一趟，他們肯定一秒答應，即使無法親自到場，也會替你尋求其他支援、找道路救援等等。摩羯座認為朋友間的幫助是出自於一份責任，並且會堅定地守護你，直到安全到家為止。

第2名：天蠍座

對朋友很講義氣，會默默地支持著並且忠貞不變。雖然大多數人認為天蠍座有時候話說得犀利又尖銳，聽起來無情，事實上他們非常重視義氣，也珍惜朋友間的緣分。你有好的地方他們會讚美，有錯之處也不吝嗇於給予你建議。

天蠍座是值得深交的朋友，他們對於朋友的愛堅定不移，希望你能在鞭策中持續地成長。

第1名：巨蟹座

巨蟹座對待朋友總是無私地付出、溫暖又可靠，若你今天被人罵了、沮喪了、失戀了，想要找人討拍找他們就對了。巨蟹座總能溫暖地感受對方當下的情緒，並感同身受以同理心給予能量，並處處真正地替朋友著想。想找人吐苦水、倒垃圾，他們絕對是不二人選，能陪伴你聊天聊到深夜，甚至和你一起痛哭都沒問題，是個溫暖、可靠的存在。

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