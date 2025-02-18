此生必交「3星座」好朋友！ 　第1名會陪你一起哭

▲重義氣的星座好朋友這輩子一定要交，你身邊有嗎？（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

隨著年齡的增長，你越來越能體會「朋友重質不重量」這句話嗎？深刻感受到陪在身邊的只需要幾個摯友就已經足夠。塔羅牌老師艾菲爾在《命運好好玩》節目中分享真正會雪中送炭的星座友人，激讚「3星座好朋友」值得深交。上榜的有摩羯座、天蠍座及巨蟹座，對人重情重義的你上榜了嗎。

艾菲爾盤點有義氣，最溫暖可靠的「3星座」，只能說此生能交到這種朋友很幸運。請參考太陽、上升與月亮：

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第3名：摩羯座

摩羯座這朋友值得交！如果你想向摩羯座討拍，小心會碰軟釘子，因為他們不善於言詞表達，不會說出關懷、溫暖的好聽話，但絕對會在你需要「實質幫助」時，出於對朋友的責任感而願意伸出援手。

例如車子突然在路上拋錨，致電向摩羯座友人求救，請對方來載你一趟，他們肯定一秒答應，即使無法親自到場，也會替你尋求其他支援、找道路救援等等。摩羯座認為朋友間的幫助是出自於一份責任，並且會堅定地守護你，直到安全到家為止。

第2名：天蠍座

對朋友很講義氣，會默默地支持著並且忠貞不變。雖然大多數人認為天蠍座有時候話說得犀利又尖銳，聽起來無情，事實上他們非常重視義氣，也珍惜朋友間的緣分。你有好的地方他們會讚美，有錯之處也不吝嗇於給予你建議。

天蠍座是值得深交的朋友，他們對於朋友的愛堅定不移，希望你能在鞭策中持續地成長。

第1名：巨蟹座

巨蟹座對待朋友總是無私地付出、溫暖又可靠，若你今天被人罵了、沮喪了、失戀了，想要找人討拍找他們就對了。巨蟹座總能溫暖地感受對方當下的情緒，並感同身受以同理心給予能量，並處處真正地替朋友著想。想找人吐苦水、倒垃圾，他們絕對是不二人選，能陪伴你聊天聊到深夜，甚至和你一起痛哭都沒問題，是個溫暖、可靠的存在。