英國際發展委員會主席見賴清德：美國已明確挺台　希望世界也支持

▲總統賴清德接見英國國會「台英國會小組」共同主席暨下議院「國際發展委員會」主席柴萍恩。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德18日接見英國國會「台英國會小組」訪問團。英國國會「台英國會小組」共同主席暨下議院「國際發展委員會」主席柴萍恩致詞時說，對英國、甚至全世界來說，維護台灣的主權是共同利益。她說，美國現在已明確表示支持台灣，希望能鼓勵世界其他國家也進而表達同樣的支持。

賴清德致詞時，首先對於各位議員在英國國會新屆會期，首度組團訪問台灣，代表台灣人民表達誠摯歡迎之意。他提到，柴萍恩（Sarah Champion）主席去年5月來台參加他和蕭美琴副總統就職典禮，7月也不遠千里而來出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）台北年會。

賴清德表示，台英關係近年來有顯著進展，他特別感謝各位貴賓以及英國國會和政府，持續透過各種方式展現對台灣的支持。像是英國下議院去年11月，針對「台灣的國際地位」進行辯論，會後無異議通過友台動議，明確指出「聯大第2758號決議並未提及台灣」。而英國外交部韋斯特(Catherine West)副大臣也回應表示，「英國反對任何擴大解釋該決議，以改寫歷史的企圖」，在在顯示台英雙邊關係的具體進展。

賴清德感謝英國國會和政府，多次公開反對片面改變台海現狀，並強調印太與跨大西洋區域的安全不可分割。未來期待持續深化台英關係，共同維護區域與世界和平穩定，也一起創造台灣與英國、台灣與歐洲各國的互利雙贏。

賴清德指出，例如台英簽署的「提升貿易夥伴關係協議」，是台灣和歐洲國家第一個雙邊經貿制度化架構。希望在投資、數位貿易、能源與淨零轉型等三項議題上進行協商合作，也能儘速完成談判，並簽署子協議，促成台英更多交流合作，也期待英國繼續支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），讓雙方能夠一起打造更具韌性的國際供應鏈，為世界繁榮發展做出更多貢獻。

柴萍恩主席致詞時，則感謝賴清德溫暖的歡迎，以及訪團此行所受款待；並感謝台灣優秀的外交團隊對他們的關心與照顧。她認為，去年7月「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）台北年會非常重要，來自23個國家的議員到這裡，表達對台灣的支持，這是大家自那次會議後一直努力的方向。她也很自豪英國國會通過了友台動議，明確指出聯大第2758號決議是針對中國、且僅限於中國，這是強而有力的論述。

柴萍恩提到，英國歷經大選後，超過一半的國會議員是新科議員，她很自豪此次訪團也有新議員的參與，希望能讓賴清德感受到，他們對台灣的承諾依然堅定不變。

柴萍恩指出，「台英國會小組」是跨黨派團體，彼此為了共同利益一起合作，而對英國、甚至全世界來說，維護台灣的主權是共同利益。美國現在已明確表示支持台灣，希望能鼓勵世界其他國家也進而表達同樣的支持。

柴萍恩說，台英即將舉行第27次經貿對話會議，希望將發展成富有成果的夥伴關係。她很高興此行能與賴總統以及立法院、各部會首長見面，更深入了解台灣文化，期許建立雙邊更深厚、長久的友誼。