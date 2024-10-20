蔡英文結束捷克、法國、比利時訪問　清晨返抵國門

▲前總統蔡英文結束歐洲訪問，於20日清晨返抵國門。（圖／外交部提供）



記者陶本和／台北報導

前總統蔡英文於13日至19日訪問歐洲，並於20日清晨返抵國門。在訪問期間，應邀出席捷克「公元兩千論壇」（Forum 2000），並順訪法國及歐盟總部所在地比利時，會晤歐洲各界友人。

在「公元兩千論壇」開幕儀式中，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）入場時特別與蔡英文握手致意，歡迎她出席活動。蔡英文並在出席帕維爾總統的座談會後，以「民主團結戰勝威權挑戰」（Overcoming Authoritarian Threat through Democratic Unity）為題，發表演說。

蔡英文強調，在面臨全球疫情、氣候變遷及威權擴張等多重挑戰之際，台灣展現高度韌性，也積極與國際間民主國家合作捍衛共享價值，發揮台灣的良善力量。她同時呼籲理念相近夥伴持續堅持對民主的信念，共同因應未來重重挑戰，獲得全場觀眾起立鼓掌。

在論壇期間，蔡英文也會晤捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）及眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová），就增進台捷民主夥伴關係交換意見。為彰顯台捷共同民主價值，蔡英文抵達捷克後，即前往帶領捷克民主化的故總統哈維爾（Václav Havel）墓園獻花，並於接受參議長韋德齊午宴前，向故參議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）的遺孀薇拉致意（Věra Kuberová），與薇拉及參議長韋德齊，共同在故參議長柯佳洛紀念長椅上獻花，感謝故參議長柯佳洛對台灣的堅定支持。

在訪問法國期間，蔡英文應邀出席法國最具規模的工商協會「國際企業行動聯盟」（MEDEF International）舉辦的「台法企業交流會」。

蔡英文致詞表示，台灣與法國共享的民主價值，是雙邊經貿及產業緊密相連的堅實基礎。台法未來在半導體、新能源、無人機及太空等領域都有增進合作的潛力，呼籲民主夥伴應共同強化國際供應鏈韌性。

蔡英文也應法國參議院友台小組主席勒莫恩（Jean-Baptiste Lemoyne）邀請參訪參議院，並出席友台小組在參議院舉辦的歡迎午宴。前參議院副議長暨友台小組主席李察（Alain Richard）及國民議會議員暨友台小組前主席博多黑（Eric Bothorel）等多位核心友我議員也共同出席。

最後，蔡英文前往訪問歐盟總部所在地比利時布魯塞爾。歐洲議會副議長皮切諾（Pina Picierno）在歐洲議會大門親迎接待。歐洲議會總務長蕾斯曼（Miriam Lexmann）接著並代表友台小組主持歡迎酒會，超過30位歐洲議會議員到場致意，包括國貿委員會（INTA）副主席馮安蘭（Kathleen Van Brempt）、波蘭前總理席多（Beata Szydło）、立陶宛前國防部長茱娜薇（Rasa Juknevičienė）等重量級議員，同時有比利時聯邦眾議員莫祖坤（Koen Metsu）、參議員黎美曲（Goedele Liekens）及荷蘭國會議員戴羅恩（Raymond de Roon）等歐盟會員國國會議員，包括歐洲議會政策顧問與助理在內，共計超過80名歐洲政要與專家到場歡迎。

總務長蕾斯曼致詞時，讚揚蔡英文任內面對中國打壓，堅定捍衛民主自由的勇氣與決心，並呼籲民主陣營應合作應對威權擴張，反制中國扭曲聯合國大會第2758號決議。總務長蕾斯曼同時強調，和台灣深化合作關係是歐洲國家主權權利，不應受外來的蓄意干擾與限制。

蔡英文致詞時則感謝歐洲議會對民主台灣的長期堅定支持，並呼籲全球民主社會團結一致，遏阻中國對台灣持續性的海空侵擾行為，強調此等行為反映中國圖謀改變台海現狀，並影響區域和平穩定。最後，蔡英文呼籲歐洲議會和歐盟會員國國會繼續支持台灣有意義的參與國際組織，並期盼歐洲持續深化與台灣的夥伴關係。