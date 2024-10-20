　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文結束捷克、法國、比利時訪問　清晨返抵國門

▲▼前總統蔡英文結束歐洲訪問，於20日清晨返抵國門。（圖／外交部提供）

▲前總統蔡英文結束歐洲訪問，於20日清晨返抵國門。（圖／外交部提供）

記者陶本和／台北報導

前總統蔡英文於13日至19日訪問歐洲，並於20日清晨返抵國門。在訪問期間，應邀出席捷克「公元兩千論壇」（Forum 2000），並順訪法國及歐盟總部所在地比利時，會晤歐洲各界友人。

在「公元兩千論壇」開幕儀式中，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）入場時特別與蔡英文握手致意，歡迎她出席活動。蔡英文並在出席帕維爾總統的座談會後，以「民主團結戰勝威權挑戰」（Overcoming Authoritarian Threat through Democratic Unity）為題，發表演說。

蔡英文強調，在面臨全球疫情、氣候變遷及威權擴張等多重挑戰之際，台灣展現高度韌性，也積極與國際間民主國家合作捍衛共享價值，發揮台灣的良善力量。她同時呼籲理念相近夥伴持續堅持對民主的信念，共同因應未來重重挑戰，獲得全場觀眾起立鼓掌。

在論壇期間，蔡英文也會晤捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）及眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová），就增進台捷民主夥伴關係交換意見。為彰顯台捷共同民主價值，蔡英文抵達捷克後，即前往帶領捷克民主化的故總統哈維爾（Václav Havel）墓園獻花，並於接受參議長韋德齊午宴前，向故參議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）的遺孀薇拉致意（Věra Kuberová），與薇拉及參議長韋德齊，共同在故參議長柯佳洛紀念長椅上獻花，感謝故參議長柯佳洛對台灣的堅定支持。

在訪問法國期間，蔡英文應邀出席法國最具規模的工商協會「國際企業行動聯盟」（MEDEF International）舉辦的「台法企業交流會」。

蔡英文致詞表示，台灣與法國共享的民主價值，是雙邊經貿及產業緊密相連的堅實基礎。台法未來在半導體、新能源、無人機及太空等領域都有增進合作的潛力，呼籲民主夥伴應共同強化國際供應鏈韌性。

▲▼前總統蔡英文結束歐洲訪問，於20日清晨返抵國門。（圖／外交部提供）

蔡英文也應法國參議院友台小組主席勒莫恩（Jean-Baptiste Lemoyne）邀請參訪參議院，並出席友台小組在參議院舉辦的歡迎午宴。前參議院副議長暨友台小組主席李察（Alain Richard）及國民議會議員暨友台小組前主席博多黑（Eric Bothorel）等多位核心友我議員也共同出席。

最後，蔡英文前往訪問歐盟總部所在地比利時布魯塞爾。歐洲議會副議長皮切諾（Pina Picierno）在歐洲議會大門親迎接待。歐洲議會總務長蕾斯曼（Miriam Lexmann）接著並代表友台小組主持歡迎酒會，超過30位歐洲議會議員到場致意，包括國貿委員會（INTA）副主席馮安蘭（Kathleen Van Brempt）、波蘭前總理席多（Beata Szydło）、立陶宛前國防部長茱娜薇（Rasa Juknevičienė）等重量級議員，同時有比利時聯邦眾議員莫祖坤（Koen Metsu）、參議員黎美曲（Goedele Liekens）及荷蘭國會議員戴羅恩（Raymond de Roon）等歐盟會員國國會議員，包括歐洲議會政策顧問與助理在內，共計超過80名歐洲政要與專家到場歡迎。

▲▼前總統蔡英文結束歐洲訪問，於20日清晨返抵國門。（圖／外交部提供）

總務長蕾斯曼致詞時，讚揚蔡英文任內面對中國打壓，堅定捍衛民主自由的勇氣與決心，並呼籲民主陣營應合作應對威權擴張，反制中國扭曲聯合國大會第2758號決議。總務長蕾斯曼同時強調，和台灣深化合作關係是歐洲國家主權權利，不應受外來的蓄意干擾與限制。

蔡英文致詞時則感謝歐洲議會對民主台灣的長期堅定支持，並呼籲全球民主社會團結一致，遏阻中國對台灣持續性的海空侵擾行為，強調此等行為反映中國圖謀改變台海現狀，並影響區域和平穩定。最後，蔡英文呼籲歐洲議會和歐盟會員國國會繼續支持台灣有意義的參與國際組織，並期盼歐洲持續深化與台灣的夥伴關係。

▲▼前總統蔡英文結束歐洲訪問，於20日清晨返抵國門。（圖／外交部提供）

ET快訊
五角大廈「極機密情報」外洩！
白種元去過！　板橋「珍珠奶茶攤」人潮塞滿巷弄
休假才剛騎車離營！20歲八軍團士兵遭撞飛　一度命危插管
許瑋甯「這兩年失去了最愛」　金鐘連莊吐真實心聲
孩搭機「韓國吵到台灣」　他閉眼崩潰：頭被丟2次！家長裝死一起
國道客運營收「墜崖式暴跌42%」　11／5起台北轉運站2樓變

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大巨蛋持續漏水！遠雄10／31前若未改善　最重恐被罰300萬

賴清德談金鐘59：讓「台流」成為世界潮流　是接下來努力方向

立法院下週先迎三大戰場　吳思瑤：藍白想搞垮國家

人被往下擠！大巨蛋散場「捷運手扶梯沒關」挨轟　蔣萬安允諾檢討

「塗黑你能怎樣？」　羅智強爆政府3招藏黑料：印證國會改革重要

不知柯文哲在土城！柯爸昨轉入加護病房　柯美蘭哽咽批綠押人取供

豪雨＋大潮！　北市水利處呼籲「遠離河濱、駛離車輛」

蔡英文結束捷克、法國、比利時訪問　清晨返抵國門

賴清德支持統一獅首戰敗陣　卓榮泰笑稱：幫兄弟加油是均衡台灣

快訊／陳時奮爆論文抄襲　凌濤打臉：2022年陽明交大認證無抄襲

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

謝和弦學蕭敬騰大吼：陳湘妮是我老婆！　變女兒傻瓜「躁鬱症沒再發作」

楊謹華槓龜7次終於得獎！　奪女配爆哭：原來走上來的風景是這樣

好像！認不出誰是姚淳耀.鍾佳播　貼臉合體開場「致敬5台劇」台下笑翻

梁修身獲特別貢獻獎！　致詞吐槽2兒「不斷抱怨我」

鍾欣凌神預言喊中他　柯震東抱獎親芙莉蓮❤

大巨蛋持續漏水！遠雄10／31前若未改善　最重恐被罰300萬

賴清德談金鐘59：讓「台流」成為世界潮流　是接下來努力方向

立法院下週先迎三大戰場　吳思瑤：藍白想搞垮國家

人被往下擠！大巨蛋散場「捷運手扶梯沒關」挨轟　蔣萬安允諾檢討

「塗黑你能怎樣？」　羅智強爆政府3招藏黑料：印證國會改革重要

不知柯文哲在土城！柯爸昨轉入加護病房　柯美蘭哽咽批綠押人取供

豪雨＋大潮！　北市水利處呼籲「遠離河濱、駛離車輛」

蔡英文結束捷克、法國、比利時訪問　清晨返抵國門

賴清德支持統一獅首戰敗陣　卓榮泰笑稱：幫兄弟加油是均衡台灣

快訊／陳時奮爆論文抄襲　凌濤打臉：2022年陽明交大認證無抄襲

4明星好友同晚得金鐘獎！3年前同框片被挖出…網朝聖：全得獎太強

最快今、明天有颱風生成　氣象署：秋颱路徑難測

澱粉「吃對時間點」不會胖！　研究：還燃燒更多脂肪

被主管飆罵！20多歲女變「僵直木頭人」不吃不喝　大小便要人提醒

黑豹旗／華僑高中對甲組撐到4局　壽山教頭按讚：守備判斷佳

《咒術迴戰 幻影夜行》事前登錄人數破500萬　正式上線日期公開

輝達目標價曝光！ 　華爾街：一代人才有的一次機會

iPhone「超煩躁1功能」　一票果粉爆共鳴：每次都按錯

獨／飯糰加蛋只要5元被讚爆：台北的良心　業者：還賣20元太誇張

網紅車商「兩千」遭警壓制！拍宣導片啦...別掛假車牌上路

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

政治熱門新聞

不知柯文哲在土城　柯爸轉入加護病房

快訊／陳時奮爆論文抄襲　慘遭凌濤打臉了

陳時奮爆凌濤論文「大規模抄襲」

賴清德支持統一獅首戰敗陣　卓榮泰笑稱：幫兄弟加油是均衡台灣

北市呼籲「遠離河濱、駛離車輛」

蔡英文結束捷克、法國、比利時訪問　清晨返抵國門

前金防部少將參謀長貪部隊7990元洗衣機遭判刑　監院全票通過彈劾

15歲無照釀3死　警提「清查財產」法院沒同意！

江啟臣喊「邁象總冠軍」　PO祭品文：中信奪冠就送500份炸肉排

綠黨團指翁曉玲1提案「憲政最大核彈」　「怕釋憲輸要癱瘓憲法法庭」

大巨蛋捷運手扶梯沒關　蔣允諾檢討

羅智強爆政府藏黑料3步驟　印證國會改革重要

認USB事件「加油添醋」　黃暐瀚反省：我沒資格再談柯文哲的案子

藍營憂心與韓國瑜關係遭綠分化　綠黨團否認：韓跟藍白就是同一陣營

更多熱門

相關新聞

訪歐行結束　蔡英文：台歐是共同面對威權主義擴張的好夥伴

訪歐行結束　蔡英文：台歐是共同面對威權主義擴張的好夥伴

前總統蔡英文的訪歐行程結束。蔡英文今（19日）下午在社群平台提到，台歐之間，共享民主、自由與人權價值，也是共同面對全球性挑戰的好夥伴，從對抗全球疫情，到威權主義擴張，台灣跟歐洲始終站在一起，她透露，看到這麼多的歐洲好朋友相挺台灣，「我們就更加有自信與勇氣，面對世界下一個階段的變化」。

蔡英文赴歐洲議會訪問　台灣卸任總統史上第一人

蔡英文赴歐洲議會訪問　台灣卸任總統史上第一人

蔡英文抵達比利時　歐洲議會舉白酒杯喊「敬自由民主跟友誼」

蔡英文抵達比利時　歐洲議會舉白酒杯喊「敬自由民主跟友誼」

英國首相「中國圍台軍演不利於和平穩定」　在野黨魁要求譴責北京

英國首相「中國圍台軍演不利於和平穩定」　在野黨魁要求譴責北京

影／法國開烘焙坊台灣夫妻「探班」　送蔡英文手做可頌

影／法國開烘焙坊台灣夫妻「探班」　送蔡英文手做可頌

關鍵字：

歐洲訪問蔡英文民主團結台灣外交中國打壓

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風來了　5縣市豪大雨

林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！網感動

劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」炎亞綸痛揭血汗現場

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　

小六女遭多人性侵　竟成母「賺錢工具」

恐「大型中颱」2可能路徑　「對台都有影響」

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光

即／新北深夜車禍！BMW撞翻整排機車傷亡不明

少年撞死3人　父親職業曝光

恐秋颱「歐洲模式直闖警報區」　最新預測曝

涼雨彈明襲3地　「潭美」颱風最快下周一生成

快訊／升級大豪雨！　警戒縣市曝

虎航飛釜山轉降「旅客撞機門大鬧」　害6班機大延誤

更多

最夯影音

更多

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面