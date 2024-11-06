川普是商人不利台灣？謝志偉：應擔心舔中賤台的「台灣傷人」

▲川普再度當選美國總統，台灣駐德代表謝志偉分析，「商人」川普反倒讓人放心。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

隨著2024美國總統大選開票進入尾聲，共和黨候選人川普拿下277張選舉人票，確定當選回鍋白宮執政，也讓人關心台美關係變化。對此，我駐德代表謝志偉認為，台灣是「川菜」，也就是川普的菜，加上川普是個商人，因此更會知道沒有什麼比讓中國拿到台灣更傷害美國利益的，直言台灣要擔心的不是美國商人，而是不時在舔中賤台的「台灣傷人」。

謝志偉今（6日）在臉書以「台灣是『川菜』- 川普的菜」為題發文指出，他在德國常常聽到當地民眾對川普的商人身分感到不安。然而，他卻告訴德國人，如果川普真是個商人，那他就放心了，因為正是這種商人性格，反而會讓川普更清楚瞭解台灣的重要性。

謝志偉說明，川普和他的策士會明白，讓中國拿到台灣將對美國的利益造成嚴重傷害，除此之外，台灣與美國的關係並非單向依賴，反而是相互需要。同樣地，台灣與日本等國家、以及與自由世界的關係，也都是互相依賴。

謝志偉最後也強調，台灣真正需要擔心的不是美國商人，而是那些不時在舔中賤台的「台灣傷人」。對於台灣的外交政策，謝志偉認為，台灣應該要有自己的立場，而不是只是旁觀者。