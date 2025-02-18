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NIKE特賣會結束後「現場超凌亂」　網看傻：為什麼不放回鞋盒？

▲▼ 。（圖／＠xninanax授權引用）

▲鞋子、鞋盒散落一地。（圖／＠xninanax授權引用，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

三創生活園區近日舉辦「NIKE年度特賣會」，不論是鞋子、服飾還是配件，都有優惠價。然而，卻有網友貼出幾張照片，原來當客人離開特賣會，留下的卻是凌亂的環境。畫面曝光後，也掀起網友討論。

這名網友在Threads上發文表示，「三創摩曼頓特賣會的店員辛苦了。」從她貼出的幾張照片可見，不管是鞋子還是鞋盒，全都散落一地，看起來非常凌亂，如果隔天要繼續販售，勢必得要花好一段時間整理才行。

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貼文曝光後，截至目前已累積45萬次瀏覽。其中就有網友表示，看到店員坐在地上整理的模樣，感覺真的很絕望。

其他網友也紛紛回應，「我支援一天，感想就是好餓」、「要幫員工加薪吧，我們真的沒資格說中國人」、「最X北的應該是試穿了一輪，然後是穿完都亂丟，最後什麼都沒買就走人的那種」、「這兩個假日讓所有鞋子都沒有家」、「為什麼試穿完不直接放回鞋盒裡咧」。

▲▼ 。（圖／＠xninanax授權引用）

還有網友透露，「昨天路過看到排隊人潮排到旁邊旋轉樓梯的二樓，於是我就掉頭離開了」、「找了快半小時的鞋，結果都是右腳，找到一盒7號的心想該不會有人亂放吧？結果7號的鞋盒裝著7號半的鞋，謝謝大家」。

本文經原PO授權引用

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