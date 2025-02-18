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美飛安事故頻傳！航空總署再裁員300人　工會：恐加劇危機

美國聯邦航空總署近日解僱約300名員工，引發航空安全專業人員工會強烈不滿。（翻攝美國聯邦航空總署臉書）

▲美國聯邦航空總署近日解僱約300名員工，引發航空安全專業人員工會強烈不滿。（圖／翻攝美國聯邦航空總署臉書）

圖文／鏡週刊

美國聯邦航空總署（FAA）近日解僱約300名員工，引發航空安全專業人員工會（PASS）強烈不滿。工會指出，FAA人力本就不足，如今進一步裁員，恐讓飛航安全陷入更嚴峻危機。

根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，遭解僱的員工包含維修技工、航空資訊專家、環保專家、航空安全助理及管理與計畫助理，其中多數為試用期員工，工作未滿1年。這一波裁員與工作表現無關，工會痛批決策草率，對航空安全影響深遠。

PASS工會主席史派洛（David Spero）表示，裁員通知最早在14日晚間發出，持續到午夜，影響數百名員工。他強調，這些員工不只是官僚機構的一部分，而是社區的一員，許多人更是退伍軍人，「隨意拋棄這些選擇為美國人民服務的公務人員，實在令人羞恥。」

工會擔憂，FAA人手吃緊的狀況恐加劇飛航安全風險。美國近1個月內已發生3起重大墜機事故，共造成83人罹難。尤其1月29日的華府墜機事件，事發時雷根機場塔台僅有1名管制員同時指揮客機與直升機，顯示FAA人力調度已達臨界點。如今再裁減數百名員工，無異於讓飛安問題雪上加霜。

這次裁員由「政府效率部」（DOGE）推動，該單位為總統川普（Donald Trump）授權成立，由億萬富翁馬斯克（Elon Musk）領導，負責精簡政府人力。此舉引發外界憂慮，擔心其他聯邦機構的試用期員工也將面臨同樣命運，目前全美類似員工約20萬人。

工會強調，FAA裁員不僅加重現有員工的工作負擔，也讓航空安全陷入更大風險。在近期多起致命事故後，工會呼籲政府重新審視這項決策，以免對公共安全造成更嚴重後果。


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