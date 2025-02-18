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氣爆3大疑點揭嚴重疏失　新光三越難卸責

台中新光三越12樓美食街氣爆後，警方沿著樓梯逐層搜索。（台中市消防局提供）

▲台中新光三越12樓美食街氣爆後，警方沿著樓梯逐層搜索。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本月13日，台中新光三越百貨公司發生嚴重氣爆意外，導致4人死亡30多人輕重傷，震驚全台，經檢警消勘驗現場及約談相關人員，初步定調為瓦斯氣爆，目前正深入追查瓦斯外洩的原因，釐清責任歸屬。

不過，案發後不久，欣中天然氣公司便發出聲明，強調配合新光三越改裝施工要求，本月10日就已拆卸櫃位的瓦斯表，也同步抽空管線內殘留瓦斯，並封塞管線，案發後檢驗管線外觀及封塞塞頭均完整，使用天然氣激光器檢測，也沒有洩漏反應。不過，台中市消防局長孫福佑仍直指，找不到其他可能原因，懷疑就是管線內殘存瓦斯外洩，才會釀災！

消防署也認同孫福佑的說法，14日向行政院長卓榮泰報告指出，氣爆前有工人看到廠商用砂輪機切割瓦斯管線，也有機電人員向檢警表示，有廠商詢問瓦斯管線開關的位置，表示要處理瓦斯管線，不久便聞到瓦斯味，大約20分鐘後現場突然爆炸。

本刊調查，雖然事發原因已大致確認，但究竟是誰下令切割瓦斯管線？又是哪個工人負責切割？事前有沒有跟新光三越或欣中天然氣公司做過確認？由於不少第一線人員身受重傷，目前仍住院治療，無法接受檢警訊問，加上改裝工程被層層轉包，每個包商和工班之間並不認識，也不清楚彼此的工作，相關細節要等受傷人員傷勢穩定，可以製作筆錄時才能進一步釐清。

氣爆造成台中新光三越高樓層嚴重受損，雖無立即坍塌危險，但仍是危樓。

▲氣爆造成台中新光三越高樓層嚴重受損，雖無立即坍塌危險，但仍是危樓。

目前可以確定的是，新光三越的責任絕對跑不掉，因為新光三越事前沒向台中市府提出施工申請，13日切割瓦斯管線時，也沒提前告知天然氣公司，欣中天然氣公司人員甚至質疑，可能是為了外接「私管」才會釀災。對此，都發局長李正偉表示，將對新光三越開出最重30萬元罰單，另外，因建物多處嚴重受損，市長盧秀燕也下令無限期停止營業。

台中新光三越12樓美食街氣爆後，警方沿著樓梯逐層搜索。（台中市消防局提供）

▲台中新光三越12樓美食街氣爆後，警方沿著樓梯逐層搜索。

這起意外發生在本月13日中午11點33分，位於台灣大道的新光三越百貨公司，已停止營業、正在裝修的12樓突然發生氣爆，圓弧狀建物表面的落地窗瞬間爆開，並產生強烈震動，連距離數百公尺的市政府都明顯有感，盧秀燕第一時間還以為是發生大地震。

新光三越12樓整片天花板坍塌，爆炸產生的巨大氣旋，使得牆裂石碎造成的大量石塊、硬物從天而降，當場砸死正要前往隔壁大遠百購物的二名澳門籍觀光客，當下路人驚慌奔走，也有人摀著傷口哀嚎，距離氣爆現場最近的新光三越高樓層顧客超過300人，他們推擠著、叫喊著，從逃生梯疏散到地面，見到日頭時，彷彿就像逃離煉獄，再世為人。

一名當時在14樓上廁所的網友表示，氣爆後一聲巨響，接著整棟建築物強烈晃動，電燈、天花板墜落，然後停電、陷入漆黑，她走出廁所與先生會合，但到處都是粉塵，能見度很低，她是閉著眼逃離。


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