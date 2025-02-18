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新光三越「12樓氣爆現場」還原　分隊長坦言如煉獄

消防人員在氣爆樓層仔細搜索，確認是否還有人員受困。（台中市消防局提供）

▲消防人員在氣爆樓層仔細搜索，確認是否還有人員受困。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新光三越百貨公司爆炸點在十二樓、裝修中的美食街，該處也是無法移動的重傷者最多的地方，第一個率隊進入的消防分隊長廖維封說，天花板整個坍塌，震得滿目瘡痍，而且粉塵瀰漫，能見度低，他們背著三十多公斤救難器材爬了十二樓，見到宛如煉獄場景。

「伸手不見五指！」第一個率隊進入12樓氣爆現場的消防分隊長廖維封說：「11、2樓被炸得滿目瘡痍，粉塵布滿工地，一直到半個小時後，炸開的窗口有空氣進來，產生對流，才稍微看得見。」11點38分，廖抵達現場後，看到不少受傷民眾，當下他決定先成立檢傷站，運送傷者就醫，接著率隊從後門進去，大夥揹著30多公斤的氧氣瓶與破壞器材，爬了12層樓。

廖維封說：「那裡是傷者最多的地方，好幾個工人受了重傷，動彈不得，第一批救難人員把他們搬下來，就已經筋疲力竭了，必須換手。」到了12點，10到14樓傷勢較重的人都被送醫，這時前來支援的消防、救難隊人員共154人，有了足夠人力，於是從地下6樓到地上14樓，搜遍所有角落，每支手扶梯徹底清查，接著二次確認，並且出動搜救犬，避免出現搜索盲點。

首先率隊進入氣爆現場的消防分隊長廖維封（圖）說，當時伸手不見五指。（林慶祥攝）

▲首先率隊進入氣爆現場的消防分隊長廖維封（圖）說，當時伸手不見五指。

下午1點半，都發局請來結構技師到現場評估是否會因建物結構受損，造成二次坍塌，結論雖然樂觀，但還是不建議用電梯，所以每救出一名傷者，就得負重爬十幾層樓，相當辛苦。如此反覆搜索三次，到了晚間6點，終於確認無人受困，搜救行動告一段落。

這場氣爆造成4死、30多人輕重傷，來自澳門的鄧姓男子說，他們一家7口搭公車到市府站，準備到大遠百吃鼎泰豐，行經新光三越時聽到爆炸聲，他往上一看，巨石與重物從天砸落，根本來不及閃避，他的父母就被砸中，父親當場身亡，母親到院時無生命跡象，當下他被震得跌倒在地，手部骨折、臉部撕裂傷，2歲的姪女與85歲的祖母傷勢嚴重，目前仍在加護病房治療。

這家人四代同堂，一家7口來台旅遊，只有鄧男兄嫂幸運沒受傷，盧秀燕去探望85歲的老人家，還不敢告訴她，她的兒子、媳婦已經命喪異鄉。

至於另外2名罹難者則是新光三越的員工，其中24歲的林姓女樓管，被發現倒在12樓手扶梯附近，送到醫院時，家屬見她的頭骨一邊被削掉，後腦杓一直流血；另一名34歲的陳姓男樓管則被發現躺在11樓樓梯間，到院前也已經沒了生命跡象。

14日下午，台中地檢署檢察官率法醫針對四名死者進行相驗，死因確認是頭部與胸部外傷、胸腹部鈍挫傷，導致多重器官衰竭死亡。驗屍後，家屬為殉職的林女、陳男招魂，新光三越店長則向家屬鞠躬道歉，並表示一定會配合市府與檢方調查，釐清真相。


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