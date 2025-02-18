無名指刺「忠」字刻愛？　曹興誠8年前就解釋了

▲曹興誠遭爆與中國女子單中華的親密合照，兩人無名指上分別刺「忠」「誠」二字，引人遐想。（圖／翻攝哏傳媒YouTube頻道）

圖文／鏡週刊

資深媒體人謝寒冰17日在直播節目爆料，前聯電董事長曹興誠2015年曹興誠在仍有婚姻狀態下，在中國有一名小三單忠華，並公開兩人多張親密合照，其中一張是兩人無名指上分別刺「忠」「誠」二字，引人遐想。事實上，曹興誠8年前就解釋過無名指上刺青的含意。

曹興誠捲入的桃色風波，其中親密合照中，可見兩人雙手交疊，貌似男方的無名指上刺有「忠」字，女方的無名指上則刺有「誠」字。眾多網友猜測，刺青是取自單「忠」華、曹興「誠」姓名，似乎擁有特殊涵意。

事實上，根據《中央社》2016年4月報導，曹興誠當時學佛，並在左手無名指上刺上「忠」字，他說：「這是代表忠於佛法」。

對於親密合照，曹興誠昨二度發表聲明，第一篇表示「在AI如此發達的時代，什麼圖片都可造假，去講真假沒甚麼意義，坦白說若圖片是真的，對他並不構成什麼傷害；但對照片中的女性，卻可能造成毀滅性的打擊，讓她以後在中國無處容身，如果她因此選擇自殺，這些侵犯別人隱私的人，難道不需要擔負任何道義責任嗎？」呼籲大眾繼續罷免藍白。

昨晚，曹興誠二度發聲，針對有人散播那些聲稱與他有關的親密不雅照片，都是合成的。他確定會對散播者提告求償。

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