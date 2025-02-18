美國32歲「12寶媽」1年連生3個！　笑：吃避孕藥還是中獎

▲亞蘭西婭才32歲，但最大的孩子已經15歲。（圖／that_rosario_life，下同）

記者王佩翊／編譯

美國德州一名32歲媽媽日前產下第12個孩子，而距離她上一次分娩雙胞胎竟不到1年，也就是說她在短短1年內連生了3個孩子。不幸的是，她的第4個孩子已夭折，因此現在共育有11個孩子。而她本人則直言，其實自己一直有在避孕與服用避孕藥，但仍舊懷孕，讓她決定不再依賴避孕。

根據《太陽報》報導，美國德州32歲媽媽亞蘭西婭（Yalancia Rosario）在Instagram上表示，自己再度迎來新生命，向15萬名粉絲分享好消息。值得注意的是，這是她近1年內誕下的第3個寶寶，因為小女兒的生日恰好在雙胞胎哥哥姊姊的前一天。她分享這個喜訊的同時，也上傳了女兒的可愛照片。

亞蘭西婭透露，她在生下雙胞胎後僅3個月就發現身體出現異狀，開始有點狀出血，隨後緊急送往醫院安胎。在家待產數個月後，她因為出現產兆再度入院，沒想到進了病房後，女兒就急著「飛出來」，連醫生都來不及趕到。

亞蘭西婭與37歲的丈夫麥可（Michael）是12個孩子的父母，包括15歲的賈梅爾（Jamel）、11歲的小麥可（Michael Jr.）、10歲的安傑洛（Angelo）、7歲的吉瑪尼（Gimani）、5歲的阿瑪尼（Armani）、3歲的辛希爾（Sincere）、2歲的卡扎（Khaza）、1歲的凱羅（Kairo）、雙胞胎安潔莉塔（Angelita）、阿札瑞（Azari）以及剛出生的女兒。兩人曾經有一個兒子也取名為阿瑪尼，但不幸夭折，原本今年應該滿8歲。

亞蘭西婭表示，其實她這次懷孕時仍在服用避孕藥，過去她也曾數次在避孕期間懷孕，因此還公開表示，自己將不再依賴避孕措施。

她曾說，「我已經有2個『避孕失敗寶寶』了，所以我只能完全依靠上帝。」她也笑稱，自己可能還沒走到生育旅程的終點。