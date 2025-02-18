有立遺囑也一樣！遺產「1制度」保障平等　一票卻嘆：討厭+1

▲即便先生立遺囑，要把遺產都給太太，兄弟姊妹仍然可以拿到一部分。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅律師林智群常分享時事、法律相關知識，近日他就發文指出，遺產中有一個「特留分」，即便立了遺囑，也無法排除掉，舉例來說，倘若先生立遺囑，要把遺產全都給太太，但他若有兄弟姊妹，「兄弟姊妹還是有特留分」。貼文曝光後，掀起網友討論。

林智群在臉書粉專「林智群律師（klaw）」發文表示，遺產中有一個「特留分」，原則上，除非是喪失繼承權，否則即便有立遺囑，也無法排除。林智群舉例，如果一對夫妻無子、父母都不在、有兄弟姊妹2人但無往來，當先生去世，那繼承人就是3個人，「太太、先生的兄弟姊妹2人」，分配比例是太太二分之一，兩個兄弟姊妹各四分之一。

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林智群指出，就算先生立了遺囑，要把遺產全部留給太太，「不好意思，兄弟姊妹還是有特留分，應繼分1/4的1/3，就是1/12，兩個人加起來還是可以分走1/6」。

林智群表示，特留分這個制度，其實是為了保障繼承平等，也在一定程度上，保障被遺囑排除在外的女性繼承人，但站在當事人的立場，則會覺得這個制度很不尊重被繼承人的意志。

貼文曝光後，有網友表示，「反過來，也有不少是女兒照顧老人直到天年，但老人遺產都留給『男孩』的案例。『傳子不傳女』在很多老人心中根深蒂固」、「沒有特留分，單純因為個人喜好分配的話，得寵者就能全拿，重男輕女／重女輕男／重長／重幼的問題就會影響後代資產分配」。

也有網友回應，「討厭+1，一輩子沒聯繫的親人可以繼承真是莫名其妙，尤其現在單身獨居一輩子的族群越來越多，遺產卻要被以前可能鄙視、嘲笑你未婚的手足收割」、「我討厭特留分，父母都不在，沒有小孩，雙方都有眾多兄弟姐妹，但都是錦上才添花，不會雪中來送炭」、「我未婚無子女，父母不在，妹妹早就沒來往了，我的財產一點都不想讓妹妹拿去卻沒辦法，我討厭特留分」。