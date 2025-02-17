女租屋處隔音差！鄰居半夜狂傳「幸福呻吟」　網友教1招

圖文／鏡週刊

千金難買好鄰居！一名女網友分享自身困擾，因為租屋處隔音很差，每當鄰居半夜發出「幸福的聲音」都讓她相當困擾，吵得她無法好好休息，更稱自己被吵到躁鬱症要爆發，但她很害怕尷尬，不知道該如何開口講這件事，希望廣大網友給她一些建議。

一名女網友日前在Dcard上發文，表示自己在外租屋，隔壁鄰居是一個女生，但她和對方完全不熟，每次碰到面時對方也會客氣打招呼，但鄰居很常帶男生回來，加上套房隔音超差，「每次都清楚聽到他們在半夜打炮聲，凌晨1、2點或4、5點。」

原po崩潰表示，「每次都要被逼迫聽她的叫床聲真的有夠煩的又噁。而且每次帶男生回家都聊天、笑的很大聲，我這個怕吵的人真的躁鬱症要爆發。」原po表示自己不喜歡和別人起衝突，「請問該怎麼樣不尷尬地跟她講這件事呢，怕講了很尷尬，但付房租還要被迫聽打炮聲真的很噁，求版上網友們救救我。」

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貼文發出後引起熱議，且不少網友都有類似經驗，紛紛給出建議，「貼紙條就好了，『可不可以麻煩晚上聲音小聲點』」「傳小紙條，隔音很差 半夜請小聲」「最快的方法就是直接請房東出面啦～」「覺得吵就先敲一下牆壁，如果他們不想鳥你，基本見面溝通也不會改變太多，請直接聯絡房東。 房東不鳥你，他們半夜吵你就半夜打電話吵房東，最後一步就是叫警察。」



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