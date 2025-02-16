兒性侵同父異母妹！前妻諷「她媽破壞我婚姻」　3人要賠百萬

▲台中一名未成年少年多次侵犯妹妹，要和父母連帶賠償100萬。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名補教女師婚後，和丈夫生了一個女兒小貝(化名)，卻發現小貝從8歲時，就遭丈夫和前妻所生的二兒子阿浩(化名)多次侵犯，因犯罪時阿浩還未滿14歲，所以只依他滿14歲後對已經念國中妹妹強制猥褻1次，處5月徒刑確定。女師又提出民事告訴，不過在審理期間不幸身亡，日前判決出爐，法官判阿浩和其父母須連帶賠償小貝100萬。

判決指出，小貝和阿浩為同父異母兄妹，2013年她才8歲，就遭也未滿14歲的阿浩侵犯。阿浩於8年間對小貝侵犯多次，直到小貝在2022年8月主動告訴輔導老師後，小貝的母親才得知女兒遭到性侵，提出刑、民告訴，並要求阿浩、阿浩母親、父親須連帶賠償共190萬。

全案審理時，父親並沒出庭或提出書狀說明。阿浩的母親則表示，小貝的媽媽破壞她的婚姻，且和她前夫結婚並生下小貝，才導致後來發生這些事情，卻要她賠償，她覺得很不公平。她直到2023年接到保護令，才知道兒子對小貝有不當行為，詢問前婆婆是否知道此事，前婆婆也說只是小孩子之間的好奇心。

阿浩的母親認為，就算兒子有不當行為，也是因為不滿父親偏心妹妹，產生報復心理，而且他犯案時還未成年，也在2019年、2020年間向妹妹道歉，取得原諒，現在相處就像一般兄妹，而小貝母親的精神狀態不佳，應該和前夫長期外遇有關，沒理由向她求償。

不過因小貝指證歷歷，控訴阿浩在2013年1、2月到2017年2月間，對她猥褻、強制性交共3次，還有1次性侵未遂，且阿浩也自承曾把妹妹推到床上，趴在她身上摩擦，在她耳邊喊「Oh yeah」等事實，但因阿浩犯罪時未滿14歲，經台中地檢署處不起訴處分，另外阿浩於2019年至2020年3月間對妹妹強制猥褻的部分，則處5月徒刑確定。

民事方面，法官判定阿浩曾對小貝強制猥褻、強制性交未遂共4次，其餘證據不足，審酌小貝最初受害時年僅8歲，受害期間長達數年，而小貝母親生前為補習班老師、阿浩目前為大學生、阿浩母親為設計師等情，判阿浩、阿浩父母要連帶賠償100萬。可上訴。