印度男「婚內強暴」妻子致死！　法院竟判無罪

▲印度一名女子遭丈夫性侵致死，結果丈夫竟被判無罪。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

印度一名40歲男子因強暴妻子致死，被初審法院判處10年監禁，但近日高等法院卻推翻這項判決，裁定男子「婚內強暴」無罪，引起社會不滿。

根據BBC、NDTV報導，印度一名40歲男性在2017年12月違反妻子意願實施強暴，妻子因極度疼痛而向家人求救，緊急送醫後仍在數小時後死亡。男子2019年因犯下「非自然性行為」及「過失致死罪」，被初審法院判處10年監禁。

根據妻子對警方的供詞，以及她在臨終前向法官作出的聲明（dying declaration），她表示自己因「丈夫的強行性交」而生病；在法庭上，臨終證詞具有高度證據力，法律專家指出，通常這類證詞足以構成定罪，除非有其他證據推翻。

初審法院2019年宣判該男子有罪時，主要依據就是妻子的臨終證詞以及驗屍報告；驗屍結果顯示，死因為腹膜炎及直腸穿孔，也就是說，她的腹部與直腸遭受了嚴重損傷。

然而，恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）高等法院法官維亞斯（Narendra Kumar Vyas）卻質疑妻子臨終證詞的可信度，並認為婚內強暴在印度並不構成犯罪，因此在本周宣判該男子無罪。

法院在判決書中指出，只要妻子的年齡超過15歲，那麼丈夫的「任何性行為」都無法被視為強暴，成年人丈夫與妻子之間的「非自然性行為」不應該受到懲罰，「依照修訂後的法律，婚內性行為不能在第375條（強暴罪）下定罪，這是因為兩條法條之間的衝突。」

▲印度民眾抗議性侵事件。（示意圖／CFP）



這項判決點燃印度社會怒火，律師兼性別權利倡議者喬漢（Sukriti Chauhan）表示，「這項裁決讓一名男子擺脫如此惡劣的罪行，竟然說這不構成犯罪，這是我們法律體系最黑暗的時刻。」

恰蒂斯加爾邦的律師舒克拉（Priyanka Shukla）也指出，「這項判決傳遞出的訊息是，只因為你是丈夫，你就擁有權利，你可以為所欲為，甚至可以逍遙法外。」

印度與巴基斯坦、阿富汗、沙烏地阿拉伯等30多個國家一樣，並未將婚內強暴視為刑事犯罪。在印度，婚姻與家庭被視為神聖不可侵犯的領域，這個議題極具爭議，印度政府、宗教領袖及男性權益倡議者仍強烈反對將婚內強暴刑事化。

最新調查數據顯示，有32%的已婚女性曾遭受丈夫的身體、性或精神暴力。舒克拉表示，這個數字依舊低估了問題的嚴重性，因為大多數女性出於羞恥心理，並未選擇報案。

舒克拉指出，政府與男性權益倡議者試圖將這個議題塑造成男性與女性的對立，「但婚內強暴刑事化並不是針對男性，而是為了女性的安全與福祉。確保女性的安全這件事難道不重要嗎？」

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