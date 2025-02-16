太狂！　川普將「監獄照」裱框掛白宮牆上

▲川普將「監獄照」裱框掛白宮牆上。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普13日在白宮會見印度總理莫迪，結果媒體發現，川普竟將自己2023年的「監獄照」報紙頭版裱框懸掛在橢圓辦公室外的牆上。

根據ABC報導，川普13日在白宮會見印度總理莫迪（Narendra Modi），結果從現場記者拍攝到的畫面，竟發現川普將自己2023年關押於喬治亞州富爾頓郡監獄（Fulton County Jail）時拍攝的「監獄照」報紙頭版，裱框懸掛在橢圓辦公室外的牆上。

▲川普赴喬治亞州主動投案，拍攝嫌犯大頭照。（圖／翻攝自Fulton County Sheriff`s Office）



這條走廊連接著橢圓辦公室與內閣會議室（Cabinet Room），來訪的世界領袖及其他貴賓都能看到這張照片。根據記錄，這張照片至少從2月4日就已經掛在該處，當天川普曾在橢圓辦公室與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面。

川普因涉嫌試圖推翻2020年美國總統大選喬治亞州的選舉結果，被富爾頓郡地方檢察官威利斯（Fani Willis）起訴後，主動前往監獄自首。然而，他後來多次將這張入獄照視為「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）運動的象徵，並在競選造勢活動中大肆宣傳。

川普曾在2024年8月的一場造勢活動上向支持者說，「你們喜歡我的入獄照嗎？這是史上最暢銷的入獄照！它超越了貓王（Elvis Presley），也超越了法蘭克辛納屈（Frank Sinatra），你們知道嗎？我很自豪地告訴大家，你們讓我的照片比他們的都還要轟動！」