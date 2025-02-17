習近平開座談會　分析：承認民企科技創新重要地位

▲習近平主持座談會。（圖／翻攝CCTV）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國家主席習近平今（17）日早上在北京出席民營企業座談會，阿里巴巴創始人馬雲、華為總裁兼首席執行官任正非、小米董事長雷軍等科技界企業家都出席會議。分析指出，這代表大陸官方默認民營企業在科技創新、科技競爭中的重要地位。

香港《信報》引述路透分析指出，這場會議「含科（科技）量」滿滿，釋放出積極訊號，有助鼓舞民企尤其科技企業家信心，也等於大陸政府默認民企在科技創新、科技競爭中的重要地位。

春華資本集團表示，近年來，由於政策和監管方面的不確定性不斷增加，民營企業備受打擊，給中國經濟帶來嚴重後果。習近平會見民營企業家，顯然是中國對民營企業政策的重大調整。這次會晤恰逢關鍵時刻，很可能會消除人們對中國政策取向的大部分疑慮，提升企業及投資者對中國的信心。

▲任正非等人參加習近平座談會。（圖／翻攝CCTV）

香港諮詢公司龍洲經訊認為，這次座談是默認了中國政府在與美國的科技競爭中需要民營企業。政策制定者可能更希望產業政策規劃和國有企業能夠在技術前沿取得創新突破，但顛覆性創新來自民企。如果要與美國競爭，政府別無選擇，只能支持他們。

報導指，這次座談會還標誌著馬雲的一次重要公開露面，有助增強企業家的商業信心。龍洲經訊稱，馬雲的出現將極大地象徵著大陸政府對科技行業的態度發生變化，而習近平顯然想傳遞一個訊息，即政府現在支持科技行業，進而給科技企業家注入信心，這或多或少完全顛覆幾年前的政策立場，當時政府官員誓言要遏制資本的「無序」擴張。

清華大學五道口金融學院認為，這次會議目的是要確保民營企業明白，為了經濟穩定和增長，民企是經濟中非常重要的一部分，並表明需要他們促進創新、技術創新，促進消費，目的是注入信心。