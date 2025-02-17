　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

馬雲出現了！參加習近平座談會「起立鼓掌」

記者蔡紹堅／綜合報導

據《新華社》報導，中共中央總書記、國家主席習近平17日出席了在北京召開的民營企業座談會，與多名大型企業的負責人見面。值得注意的是，近年相當低調的阿里巴巴創辦人馬雲也參加了會議，並鼓掌迎接習近平蒞臨。

▼馬雲（左二）出席座談會，鼓掌迎接習近平蒞臨。（圖／翻攝CCTV）

▲▼馬雲出現了！參加習近平座談會「騰訊、華為也是座上賓」。（圖／翻攝CCTV）

報導提到，該場會議由中共政治局常委、全國政協主席王滬寧主持，在聽取民營企業負責人代表發言後，習近平發表了重要講話；不過，會議的發言內容截至下午2時都未公開。

從《央視新聞》公開的畫面中可以看見，參加座談會的都是大型企業的負責人，包括騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰、華為創辦人任正非、比亞迪董事長王傳福、阿里巴巴創辦人馬雲、小米董事長雷軍、寧德時代董事長曾毓群、飛鶴乳業董事長冷友斌、正泰集團董事長南存輝、宇樹科技創辦人王興興、新希望董事長劉永好、韋爾股份董事長虞仁榮、奇安信董事長齊向東等。

最受各界關注的是，近期相當低調的馬雲也出席了會議。馬雲從阿里巴巴集團退休之後，逐漸退出鎂光燈，投入鄉村教育及農漁事業，很少在公眾場合露面，只出席與阿里巴巴集團有關的少數活動。

▼習近平與企業家座談。（圖／翻攝CCTV）

▲▼馬雲出現了！參加習近平座談會「騰訊、華為也是座上賓」。（圖／翻攝CCTV）

▼華為創辦人任正非（中）、比亞迪董事長王傳福（右）也出席座談會並發言。（圖／翻攝CCTV）

▲▼馬雲出現了！參加習近平座談會「騰訊、華為也是座上賓」。（圖／翻攝CCTV）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
孫生拍妹臀三度道歉！　「完全沒有想騷擾女生」
快訊／王世堅出車禍！　警方處理中
日春櫃位爆用發霉木瓜　京站、A8、美麗華「被點名」回應了
《哪吒2》票房擠進全球前10！　公司股價飆漲300%
「麟洋路」來了！　今正式揭牌
見完柯文哲最後一面病逝！　柯爸告別式時間曝光
日春加盟主7點喊冤！　崩潰解約：會求償
「大叔」來了！元斌表情悲痛現身　痛別金賽綸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「不只是AI」　經濟學人：大陸藥物研發領域「震驚世界」

美國務院刪除「不支持台獨」　陸不滿：立即糾正錯誤！

《哪吒2》票房擠進全球前10！製片公司股價「漲了300%」

衝上全球Top10！《哪吒2》票房超越《獅子王》…緊追《侏儸紀》

微信測試接入DeepSeek　騰訊股價一度暴漲逾7％

現實版哪吒？陸孕婦生下「肉球寶寶」

馬雲出現了！參加習近平座談會「起立鼓掌」

馬雲回中國了！　參加習近平的座談會　小米、華為等創辦人都來

安排電詐受害者遣返　陸公安部官員赴妙瓦底

時隔6年多　習近平再與民企座談：雷軍、曾毓群在列

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

《大叔》「最美童星」24歲金賽綸身亡　酒駕沉寂2年半「復出作變遺作」

【玩水了！】黃金獵犬散步遇洗水塔　見超強水柱直接嗨爆XD

【5分鐘紅燈】向警反應：全世界因為我而通行（？

50歲謝金燕半夜嗑炒飯　曝「吃不胖祕訣」

Rain高雄演唱會為大S默哀　不捨前輩具俊曄：請為他加油

「不只是AI」　經濟學人：大陸藥物研發領域「震驚世界」

美國務院刪除「不支持台獨」　陸不滿：立即糾正錯誤！

《哪吒2》票房擠進全球前10！製片公司股價「漲了300%」

衝上全球Top10！《哪吒2》票房超越《獅子王》…緊追《侏儸紀》

微信測試接入DeepSeek　騰訊股價一度暴漲逾7％

現實版哪吒？陸孕婦生下「肉球寶寶」

馬雲出現了！參加習近平座談會「起立鼓掌」

馬雲回中國了！　參加習近平的座談會　小米、華為等創辦人都來

安排電詐受害者遣返　陸公安部官員赴妙瓦底

時隔6年多　習近平再與民企座談：雷軍、曾毓群在列

快訊／北市賓士撞待轉區機車！再衝人行道釀4傷　驚險現場曝

柯爸今晨病逝！陳佩琪曝心聲「懷念您」　神情哀戚悲赴殯儀館

八點檔女星傳5年跨國婚變！飛新加坡「一家三口沒合體」公司回應

柯震東宣布「暫停工作」後首發聲！　走出低潮：我不開心祂不會快樂

楊千霈「離婚後首個情人節」飛日本雪中慶祝！　沈春華暖心回應打氣

王志煊「滑球」要更犀利　想好策略對付朱育賢

【廣編】航空城雙星飯店正核心　「逸偉A+」開工動土大典

屏東貨櫃車轉彎撞到廟！屋簷彩繪「缺角碎滿地」 現場畫面曝

「不只是AI」　經濟學人：大陸藥物研發領域「震驚世界」

快訊／立委王世堅出車禍！重慶北路派出所前事故　警方處理中

【看熱鬧出事】路口有車禍阿伯轉頭看 下秒直接撞上支援員警！

大陸熱門新聞

套圈圈最大獎瑪莎拉蒂　陸男8000圈套中

《哪吒2》超越《復仇者聯盟》　導演餃子分潤曝光

DeepSeek帶動杭州科技　央視歸功習近平

百度宣布：全面接入DeepSeek

《哪吒2》今衝擊全球票房前10

春晚「扭秧歌」機器人　賣40萬元瞬間缺貨

《哪吒2》海底煉獄真實存在？　

金價跳水照樣買！陸民眾抱怨黃牛搶購

因應DeepSeek競爭壓力　中企動作頻頻

罵遊客「小人」　大陸導遊零下13度強迫購物「不買下車」

35歲男減肥做20個伏地挺身後「肺炸了」

《哪吒2》擠進全球前10！製片公司股價漲300%

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

《哪吒》導演只靠兩電影　成票房最高大陸導演

更多熱門

相關新聞

馬雲回中國！參加習近平的座談會

馬雲回中國！參加習近平的座談會

自2021年開始傳出「被消失」、「潤到日本」的阿里巴巴創辦人馬雲，近日又返回中國，參加中國國家主席習近平主持的民營企業座談會。除了馬雲，現場還有多家大企業的創辦人也出席。

時隔6年多　習近平再與民企座談：雷軍、曾毓群在列

時隔6年多　習近平再與民企座談：雷軍、曾毓群在列

DeepSeek帶動杭州科技　央視歸功習近平

DeepSeek帶動杭州科技　央視歸功習近平

路透：習近平將召開座談會提振經濟　馬雲等人將出席

路透：習近平將召開座談會提振經濟　馬雲等人將出席

川普向習近平、普丁提議「國防預算砍半」

川普向習近平、普丁提議「國防預算砍半」

關鍵字：

馬雲習近平座談會

讀者迴響

熱門新聞

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：超級可怕

快訊／「柯爸」柯承發今早離世

大台北凌晨「詭異夜吼」嚇醒大票人！　來源疑找到了

侯怡君太入戲暴打小三！楚宣身上瘀青全忍下

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！友人「發現已斷氣」　

擺交通錐遭撞噴又被多車輾斃　目擊者驚：斷成3截

大台北凌晨傳「詭異夜吼」！雙北消防局回應了

反骨成員傳訊「安慰Joeman」咪妃傻眼

「冷舌伸到台灣」　下波更濕更強凍更久

把握好天氣！　明轉雨「下最大」地區曝

喝太醉把窗戶當門！新北女當場墜樓

愛上女同學媽媽！他娶回大21歲美魔女

iPhone 17最新爆料外型曝！　鏡頭模組大改

性福辦公室！員工上班自慰　效率大增

2年不給碰！女友洗完澡「突然想愛愛」 他秒拒絕

更多

最夯影音

更多

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面