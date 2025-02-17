馬雲出現了！參加習近平座談會「起立鼓掌」

記者蔡紹堅／綜合報導

據《新華社》報導，中共中央總書記、國家主席習近平17日出席了在北京召開的民營企業座談會，與多名大型企業的負責人見面。值得注意的是，近年相當低調的阿里巴巴創辦人馬雲也參加了會議，並鼓掌迎接習近平蒞臨。

▼馬雲（左二）出席座談會，鼓掌迎接習近平蒞臨。（圖／翻攝CCTV）



報導提到，該場會議由中共政治局常委、全國政協主席王滬寧主持，在聽取民營企業負責人代表發言後，習近平發表了重要講話；不過，會議的發言內容截至下午2時都未公開。

從《央視新聞》公開的畫面中可以看見，參加座談會的都是大型企業的負責人，包括騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰、華為創辦人任正非、比亞迪董事長王傳福、阿里巴巴創辦人馬雲、小米董事長雷軍、寧德時代董事長曾毓群、飛鶴乳業董事長冷友斌、正泰集團董事長南存輝、宇樹科技創辦人王興興、新希望董事長劉永好、韋爾股份董事長虞仁榮、奇安信董事長齊向東等。

最受各界關注的是，近期相當低調的馬雲也出席了會議。馬雲從阿里巴巴集團退休之後，逐漸退出鎂光燈，投入鄉村教育及農漁事業，很少在公眾場合露面，只出席與阿里巴巴集團有關的少數活動。

▼習近平與企業家座談。（圖／翻攝CCTV）



▼華為創辦人任正非（中）、比亞迪董事長王傳福（右）也出席座談會並發言。（圖／翻攝CCTV）

