12歲陸屁孩蒐集火藥粉「自製鞭炮」　慘被「炸斷3根手指」

▲明明被炸斷3根手指。（圖／翻攝自極目新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

湖北武漢一名12歲的男孩明明（化名）近日想自製鞭炮，於是蒐集住家周圍未燃盡的鞭炮，和朋友們將裡面的火藥粉刮出，並裝入容器內。明明拿在手上點燃時，不幸被炸傷，導致右手大拇指、食指及中指被炸斷。醫師表示，明明的右手被炸到血肉模糊，相當嚴重。

據《極目新聞》報導，明明想跟朋友們製作出，如雷鳴般巨響的鞭炮。自製好後，明明用手拿起，並點燃引線，正要丟出去時，鞭炮突然炸開，雙手瞬間被炸得血肉模糊。

明明的父母表示，由於孩子傷勢嚴重，先在附近診所進行簡單處理後，再前往大醫院的急診。武漢醫院小兒創傷及矯形中心副主任醫師徐劍表示，「孩子來院時，傷得觸目驚心。」

▲徐劍指出，明明的狀況仍需保持觀察。（圖／翻攝自極目新聞）

徐劍表示，初診時，看到明明的雙手血肉模糊，臉上和胸前均有炸裂傷，右手傷得最重，虎口處的傷口中，還嵌入了小石子，進一步檢查發現，「明明右手虎口處裂傷至手腕處，右手食指完全離斷，大拇指前段二分之一處被炸斷，中指遠端軟組織缺損，無名指和小拇指指腹炸傷嚴重。」

徐劍說道，醫療團隊立即為明明進行了急診清創手術，「雖然孩子拇指前段損傷嚴重，但仍有細小的血管存在，手術中，在剝離拇指失活，及壞死組織的同時，醫生小心翼翼地保護，尚存的細小血管。」

徐劍指出，由於孩子的手掌和手指被炸傷較為嚴重，離斷的食指因為血管，和肌腱撕裂嚴重無法再植，目前還要繼續觀察傷情，擇期進行二次清創及修復手術，「儘管孩子目前沒有生命危險，但這隻手未來可能會在功能、外形等方面有所影響。」

另一名醫師李凡提醒，孩子缺乏危機意識，建議家長一定提高警惕，加強對孩子的危險教育，不要讓孩子獨自隨意燃放煙火爆竹，告訴孩子燃放、觀賞煙火爆竹，要確保一定的安全距離，千萬不要隨意撿一時沒響的爆竹，也不要將鞭炮扔進玻璃瓶、鐵罐、下水道等危險的地方。

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