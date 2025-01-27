陸11歲女孩擺攤寫春聯　自賺下學期零用錢最高日進帳3100元

記者魏有德／綜合報導

湖北廣水一名11歲女孩蔣夢涵在農曆春節前於自家社區附近廣場擺攤寫春聯，她的蒼勁筆法和行雲流水的筆勢吸引不少民眾圍觀購買，還有路人拍下她現場揮毫的影片，意外在網路上引起關注。蔣夢涵透露，「每天不一定寫多少對聯，有人訂就去寫，掙的零花錢下學期可以花。」

▲陸11歲女孩蔣夢涵趁寒假擺攤寫春聯順便賺下學期零用錢。（圖／翻攝九派新聞，下同）

《九派新聞》報導，近日，廣水市一名11歲小女孩擺攤寫春聯的視頻（影片，下同）引發關注。視頻中，小女孩對著提前準備好的對聯模板臨摹，筆勢如行雲流水，一氣呵成，片刻工夫就完成了一副春聯。

蔣爸爸表示，孩子從小就喜歡寫書法，一副20元人民幣（約90元新台幣），平均一天能寫10多副，最多的時候一天寫了35副，賺了700元人民幣（約3100元新台幣），「平時主要是給鄉親鄰里寫對聯，也有顧客在熟人介紹後通過電話預訂，還有些鄉親專門從隔壁鄉鎮開車趕來。」

蔣爸爸提到，有時會擔心孩子寫多手會酸會累，還要強制她休息，「從來沒想過會不會賺錢，只是想通過這種方式讓孩子多接觸外部環境，這樣性格才能更開朗更大膽一點。」

蔣爸爸透露，女兒從小個性就比較靦腆，為了讓她變得更勇敢，以往寒暑假時，會進貨一些牙膏、紙巾讓她去大街上賣，多少錢進就多少錢出，重點在於讓孩子感受與人交往的這個過程，「讓女兒對書法的這份愛好持續保持下去，如果條件允許，明年還會帶她繼續出攤。」