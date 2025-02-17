驚恐！遭10多隻流浪狗圍攻　彰化芳苑85歲嬤慘摔腦震盪

▲彰化芳苑鄉老阿嬤遭一群流浪狗攻擊，摔得四腳朝天。（示意圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化芳苑鄉有美麗的海岸風光，但長期以來流浪狗群聚已經造成生活隱憂，賴清美議員接到民眾陳情，一名高齡85歲獨居阿嬤裝義肢騎代步車(15日)外出，行經草崙路時遭到10幾隻浪狗群攻，摔得四腳朝天，身上及臉部多處瘀青及腦震盪，要感謝當時下車幫忙的2名駕駛，若沒有他們協助，恐怕傷得更加嚴重，也已通知動保所前往處理。

賴清美表示，阿嬤說，15日下午她經過芳苑鄕草崙路一處民宅前，突然聽到一旁民宅有狗在狂吠，突然從路旁衝出十幾隻流浪犬並朝她攻擊，她連人帶車摔倒無法動彈，幸虧有兩台車經過停下來幫忙，不然後果真的不堪設想。阿嬤今天已出院回到家中休養，但臉部瘀青仍清晰可見，至今仍驚魂未定。

▲阿嬤遭流浪狗攻擊摔得四腳朝天，請議員賴清美協助。（圖／賴清美提供）

139縣道八卦山區也有爆量的流浪狗群居，更發生多起民眾遭浪狗追逐事件，去年9月6日才發生國小主任遭撞骨折，11月又發生單車騎士與狗相撞跌倒受傷，更曾有居民遭浪狗咬傷，如今又發生芳苑鄉老阿嬤遭圍攻事件，經多次通報動防所，公所清潔隊抓不勝抓。

目前縣內現有1萬多隻流浪犬，卻僅有員林阿寶坑彰化縣流浪狗中途之家，只能收容約200隻，且設施老舊，雖然縣府將動用1.8億元重建，收容數可增加到2倍，但緩不濟急，顯見流浪狗已危急居民的生命安全，賴清美疾呼希望相關單位能正視事件嚴重性。

▲阿嬤遭流浪狗攻擊摔成腦震盪，臉部瘀青。（圖／ 賴清美提供）