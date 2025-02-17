彰化東外環道路石虎遭「路殺」！花壇鄉代痛心籲減速慢行

▲彰化東外環道路發現石虎遭路殺。（圖／翁啟祐提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣花壇鄉有民眾昨晚（16日）行經東外環道路，在路旁發現一隻石虎雙眼爆開、吐舌，已明顯死亡，花壇鄉代翁啟祐隨即前往關切，避免遭到二度輾壓，將牠裝入紙箱內，並通報相關人員前來處理，翁沉痛的表示，國道3號和美南下匝道及東外環道路，去年共發生3起石虎遭路殺，呼籲用路人小心駕駛，一起保護瀕臨絕種的保育類野生動物。

台灣石虎是夜行動物，善於爬樹，常棲息於樹洞或洞穴，夜間外出獵食，東外環及國道3號和美匝道附近不僅可以看到石虎群聚，但也常發生石虎遭路殺慘劇。

▲彰化東外環道路發現石虎遭路殺。



翁啟祐說，該隻疑似遭到路殺石虎的屍體，經過仔細觀察發現其耳朵圓形身形嬌小，身上的紋路且有白色圓點，及虎鬚，研判是一隻年輕的石虎，但確切的死亡原因，仍待特生中心進一步勘驗釐清。

翁啟祐痛心指出，彰化縣去年已發生多起石虎路殺事件，顯示石虎的生存環境面臨嚴峻挑戰，「請大家一起保護石虎，共同守護這珍貴的台灣特有種」 讓我們共同努力，為石虎創造一個更安全的生存空間。他強調，八卦山區很可能存在石虎族群，呼籲用路人經過東外環道時務必減速慢行。

▲彰化東外環道路發現石虎遭路殺。