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她感冒久咳又氣喘無法躺平睡覺　醫一看不得了：嚴重心臟衰竭

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記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名40多歲女子數月前因流感伴隨咳嗽、氣喘，她到多家診所、醫院治療都未改善，因半夜睡覺會喘，要坐著才能睡，前往心臟內科就診，經院方為患者做心電圖和心臟超音波，發現女子已經嚴重心臟衰竭，所幸經 3 個月用藥終於痊癒。

▲彰化女子感冒咳嗽數周無法躺平睡覺竟已心臟衰竭。（圖／員榮醫院提供）

▲女子痊癒與主治醫師陳裕峰合照。（圖／員榮醫院提供）

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女子指出，她剛開始只是咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等，以為是感冒，到診所就醫吃了三周的藥，情況不但未能改善，症狀卻越來越嚴重，最後喘得 非常厲害，甚至晚上無法平躺入睡，一躺下去就會咳嗽，只好前往員榮醫院心臟內科就診。

主任醫師陳裕峰表示，經患者描述平日喘得非常厲害，晚上無法平躺入睡，一躺下去就會咳嗽，這其實是典型的心衰竭症狀，包括夜間咳嗽、端坐呼吸等。病人躺不平，必須坐起來睡覺，或用枕頭墊高。隨即安排患者接受心電圖與心臟超音波的檢查，發現患者容易發生致命性的心律不整，嚴重時甚至可能需要急救或電擊治療。

▲彰化女子感冒咳嗽數周無法躺平睡覺竟已心臟衰竭。（圖／員榮醫院提供）

▲員榮醫院心臟內科主任醫師陳裕峰。（圖／員榮醫院提供）

陳裕峰向患者和她的家人說明病況並建議住院治療。然而，患者因為工作因素，希望先服藥控制。於是，安排她短期內頻繁回診追蹤，並開始使用治療心臟衰竭的藥物，三個月後，做心臟超音波檢查，心臟功能已恢復正常。

陳裕峰呼籲，如果民眾本身或親友有這些症狀，請提醒他們盡快就醫。因為晚上無法平躺，正是心臟衰竭的嚴重警訊，千萬不可輕忽。

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