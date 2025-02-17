　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

吃麵包噎住！彰化翁OHCA街上昏倒　醫師吃午餐路過出手救

吃麵包噎住！彰化翁臉色發青OHCA　幸遇員榮醫出手挽回一命

▲男子吃麵包噎住失去呼吸心跳，員榮醫院骨科主任陳建甫路過搶救，4名護理師接到民眾通報，也狂奔100公尺衝到現場救人。（圖／翻攝畫面CTWANT提供）

圖文／CTWANT

彰化縣員林市15日發生一起驚險意外，1名77歲張姓男子在路旁吃麵包不慎噎到，導致他失去呼吸心跳昏倒在街道上，恰巧員榮醫療體系員榮醫院骨科主任陳建甫路過，發現後趕緊實施CPR心肺復甦術搶救，同時向鄰近醫院請求支援，所幸張男最終成功保住一命，若在晚些發現後果恐不堪設想。

據了解，陳建甫還原過程，指稱剛從值班醫院離開去吃中餐，結果聽見附近有人大聲呼救，他趕緊上前查看，聽民眾描述倒地的張男是吃麵包噎到所致，且臉色已發紫昏迷，陳建甫當機立斷先以哈姆立克法急救，但麵包仍梗在喉嚨，隨後他讓對方躺平並施作CPR搶命。

此外，陳建甫同時請張男家屬通知鄰近的員榮醫院急診室，派醫護人員推床並攜帶氧氣桶前來接手支援，最終成功將張男噎住的麵包取出，並緊急移送急診治療，後續患者已恢復正常呼吸心跳，幸運撿回一命。

事後，張男將獲救經過上傳至臉書發文，網友對於白袍醫師的義舉紛紛按讚及討論，並留言稱「幸好遇到技術高超的陳建甫主任，才幸運救回一命」，也有不少網友讚許「員生急診醫護人員反應迅速」，這才及時將張男從死神手裡救出。

延伸閱讀
228後才報到！人資突然通知「不錄取」　她見公司賠償傻眼
美國婆婆來台旅遊！　搭高鐵「見1狀況」超衝擊：不能有聲音？
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台中百貨突擊大稽查第3天　抓到1間購物中心美食區「瓦斯外洩」
金賽綸生前最後IG動態是「已故好友文彬」
台灣人最愛通訊軟體揭曉！　輾壓FB、IG
金賽綸遺體被友人發現　警方：考慮家屬心情，不要寫死因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

吃麵包噎住！彰化翁OHCA街上昏倒　醫師吃午餐路過出手救

台88死亡車禍！女下車擺交通錐「被撞飛」　噴到對向遭撞死

快訊／嘉義梅山民宅瓦斯氣爆　1男陳屍屋內

喝太醉把窗戶當門　新北19歲女當場墜樓！

快訊／台88深夜死亡車禍！一人噴飛疑「身首異處」明顯死亡

台南女遭鄰居「監視器猛拍」狂吞13張罰單！法官判全部撤銷

國道狂飆158公里挨罰1.2萬！他辯「小腿抽筋」求撤銷　結果出爐

桃園燈會搶車位爆口角　警察來了出招：猜拳定輸贏

南投1月份詐騙案財損1.18億　埔里佔一半！假投資最多

喪屍煙彈列二級毒品毒駕刑責提高　境外+校園全力掃盪

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

《大叔》「最美童星」24歲金賽綸身亡　酒駕沉寂2年半「復出作變遺作」

Rain高雄演唱會為大S默哀　不捨前輩具俊曄：請為他加油

50歲謝金燕半夜嗑炒飯　曝「吃不胖祕訣」

【玩水了！】黃金獵犬散步遇洗水塔　見超強水柱直接嗨爆XD

去義大利玩「鐵籠海盜船」全程站著！她嚇到腿軟

吃麵包噎住！彰化翁OHCA街上昏倒　醫師吃午餐路過出手救

台88死亡車禍！女下車擺交通錐「被撞飛」　噴到對向遭撞死

快訊／嘉義梅山民宅瓦斯氣爆　1男陳屍屋內

喝太醉把窗戶當門　新北19歲女當場墜樓！

快訊／台88深夜死亡車禍！一人噴飛疑「身首異處」明顯死亡

台南女遭鄰居「監視器猛拍」狂吞13張罰單！法官判全部撤銷

國道狂飆158公里挨罰1.2萬！他辯「小腿抽筋」求撤銷　結果出爐

桃園燈會搶車位爆口角　警察來了出招：猜拳定輸贏

南投1月份詐騙案財損1.18億　埔里佔一半！假投資最多

喪屍煙彈列二級毒品毒駕刑責提高　境外+校園全力掃盪

蔡豐明：貨櫃船運H1還可以、H2看紅海　光明海運將提購建船計畫

DeepSeek帶動杭州科技熱　央視歸功習近平

她菜市場買水果「9顆要360」怒被坑　在地人看地點喊：不意外

台灣燈會首週末湧入226萬人次　市府會勘機捷A19站精進疏運措施

吃麵包噎住！彰化翁OHCA街上昏倒　醫師吃午餐路過出手救

台灣燈會人潮塞爆癱瘓交通　議員盼加強疏運「別成為居民惡夢」

台88死亡車禍！女下車擺交通錐「被撞飛」　噴到對向遭撞死

民歌五十圓滿劃下句點　李宗盛、殷正洋都來了

《科學超電磁砲》第四季製作確定！配神曲電光再現網讚：文藝復興

AI蛇年開局不利！台積電 Q1有4大難關　留意2／26關鍵日

去義大利玩「鐵籠海盜船」全程站著！她嚇到腿軟

社會熱門新聞

台88深夜死亡車禍！一人疑「身首異處」死亡

喝太醉把窗戶當門！新北女當場墜樓

淫教授把繼女當性奴16年！診療床上性侵

台88死亡車禍！女擺交通錐遭連撞亡

前鎮運河再撈8人體組織、疑似人骨

南投女遭色老闆猥褻　報案後深感羞忿輕生亡

嘉義梅山民宅瓦斯氣爆　1男陳屍屋內

國道狂飆158公里　他辯「小腿抽筋」被打臉

台南女遭鄰居瘋狂檢舉！法官判全撤銷

太平醉男殺母　酒醒見嬤痛哭：對不起

新光三越工班竟是派遣工！　人力公司拒透露承包商：會倒不要鬧

打撈第11天！聲納探測水下有「2顆圓球物體」

翁吃麵包噎住OHCA　醫路過出手救回

桃園燈會搶車位爆口角　警察建議猜拳定輸贏

更多熱門

相關新聞

喝太醉把窗戶當門！新北女當場墜樓

喝太醉把窗戶當門！新北女當場墜樓

新北市三重區日前凌晨3時許發生一起墜樓意外，1名19歲施姓女子在住處疑因不勝酒力，造成她意識不清竟將窗戶誤認成門，1腳踩下後失速墜落至1樓地面，幸虧中間有遮雨棚緩衝，僅造成腹部割傷，警消獲報到場立即將她送醫搶救，所幸已無生命危險，詳細事故原因仍待調查釐清。

味精傷身不健康？營養師揭「口渴」驚人真相

味精傷身不健康？營養師揭「口渴」驚人真相

北漂妹遇神仙主管！三不五時「做便當」給她...網羨炸

北漂妹遇神仙主管！三不五時「做便當」給她...網羨炸

光耀之球故障！民眾看了個寂寞...體育局回應了

光耀之球故障！民眾看了個寂寞...體育局回應了

邊荷律來台1年第一次吃「這食物」喊：大家很壞

邊荷律來台1年第一次吃「這食物」喊：大家很壞

關鍵字：

周刊王彰化麵包噎住噎到陳建甫

讀者迴響

熱門新聞

台88深夜死亡車禍！一人疑「身首異處」死亡

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！友人「發現已斷氣」　

喝太醉把窗戶當門！新北女當場墜樓

2年不給碰！女友洗完澡「突然想愛愛」 他秒拒絕

台中百貨稽查　抓到1間美食區瓦斯外洩

《英雄聯盟》選手殺害女友　父：躁鬱症藥害的

女模陪睡遭逼吸毒！「全裸陳屍」曼谷飯店

川普宣布收進口車關稅福特CEO出聲

愛上女同學媽媽！他娶回大21歲美魔女

淫教授把繼女當性奴16年！診療床上性侵

金賽綸生前最後IG動態是已故文彬

台88死亡車禍！女擺交通錐遭連撞亡

即／控日春用發霉原料！爆料者急發不自殺聲明

台中七期晚間又現多輛消防、救護車

金賽綸遺體友人發現「已沒心跳」　警方：考慮家屬心情，不要寫死因

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面