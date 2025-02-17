吃麵包噎住！彰化翁OHCA街上昏倒　醫師吃午餐路過出手救

▲男子吃麵包噎住失去呼吸心跳，員榮醫院骨科主任陳建甫路過搶救，4名護理師接到民眾通報，也狂奔100公尺衝到現場救人。（圖／翻攝畫面CTWANT提供）

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彰化縣員林市15日發生一起驚險意外，1名77歲張姓男子在路旁吃麵包不慎噎到，導致他失去呼吸心跳昏倒在街道上，恰巧員榮醫療體系員榮醫院骨科主任陳建甫路過，發現後趕緊實施CPR心肺復甦術搶救，同時向鄰近醫院請求支援，所幸張男最終成功保住一命，若在晚些發現後果恐不堪設想。

據了解，陳建甫還原過程，指稱剛從值班醫院離開去吃中餐，結果聽見附近有人大聲呼救，他趕緊上前查看，聽民眾描述倒地的張男是吃麵包噎到所致，且臉色已發紫昏迷，陳建甫當機立斷先以哈姆立克法急救，但麵包仍梗在喉嚨，隨後他讓對方躺平並施作CPR搶命。

此外，陳建甫同時請張男家屬通知鄰近的員榮醫院急診室，派醫護人員推床並攜帶氧氣桶前來接手支援，最終成功將張男噎住的麵包取出，並緊急移送急診治療，後續患者已恢復正常呼吸心跳，幸運撿回一命。

事後，張男將獲救經過上傳至臉書發文，網友對於白袍醫師的義舉紛紛按讚及討論，並留言稱「幸好遇到技術高超的陳建甫主任，才幸運救回一命」，也有不少網友讚許「員生急診醫護人員反應迅速」，這才及時將張男從死神手裡救出。

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