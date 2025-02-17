守護公民罷免權、捍衛民主程序　民進黨成立律師團

▲民進黨成立「挺公民、護民主」律師團。（圖／翻攝直播）

記者皮心瑀／台北報導

針對近期公民發起罷免活動遭受威脅恐嚇，以及國民黨涉嫌抄錄名冊、偽造連署等爭議，為確保民主程序順利進行，民進黨今（17）日召開「挺公民、護民主」律師團成立記者會，由發言人韓瑩聯同多位律師，包括黃帝穎、陳又新、傅馨儀、房彥輝、許渝澤等人，共同宣示將提供法律支援，確保公民權利不受侵害。

韓瑩強調，面對公民自主發起的罷免行動，國民黨卻不斷以各種手段干擾、恐嚇，甚至報復性罷免，這種行為已嚴重影響民主運作，民進黨強烈譴責，並透過律師團提供協助，讓公民能夠順利行使憲法保障的直接民權。

她指出，近來多起罷免行動中，已有民眾遭受恐嚇打壓，甚至被不當法律行動威脅，部分人更是在未參與連署的情況下，發現個資遭冒用，明顯涉及偽造文書。這類違法行為不僅影響罷免的公平性，也對公民權利造成重大侵犯。

韓瑩進一步表示，針對不同政黨立委的罷免行動，本質上存在重大差異。罷免國民黨立委是由公民團體自主發起，因其在國會表現違背民意，才有罷免的正當性。然而，針對民進黨立委的罷免行動，則涉及大量不實指控，甚至被發現是由國民黨黨工主導，透過抄襲名冊、偽造簽名等手法運作，這已經明確觸犯法律。民進黨正告相關連署行動負責人，這類違法行為將需承擔法律責任，若民眾掌握具體事證，民進黨將協助正式提告，捍衛民主秩序。

律師黃帝穎指出，公正的罷免行動應該是在街頭公開進行，讓民眾自由參與，但目前卻有部分團體宣稱正在進行罷免連署，卻無實際連署攤位，最終仍能取得大量連署書，調查發現其中不少來自國民黨相關組織，甚至有遭冒名簽署的案例。例如，蘇巧慧、李坤城的罷免連署書中，部分簽署人竟是國民黨黨員，且事後發現他們根本沒有參與連署。這類行為已涉及偽造文書罪，最重可處五年有期徒刑，屬於公訴罪，檢察官一旦掌握線索便可展開調查。

律師陳又新則提到，在花蓮的罷免行動中，有連署人遭地方選委會上門查核，甚至親自到家中核對資料，這樣的行為恐已逾越選罷法規範。他強調，選罷法第79條雖規定選委會須確認連署人身份，但這應透過戶政機關查核，而非親自登門造訪，這類做法對民眾構成極大壓力，甚至可能違法。

此外，在松山信義罷免行動中，政治評論員吳靜怡參與連署後，竟遭警方尾隨近一小時，事後警方雖出面道歉，但此舉已構成對公民行動的威脅，令人質疑是否存在不當監控行為。

律師傅馨儀指出，民主國家保障公民罷免權與言論自由，但若言論涉及人格詆毀、造謠抹黑，甚至發展至恐嚇，便已違反刑法相關規範。例如，近期民進黨團總召柯建銘收到死亡威脅信，這類行為可能涉及刑法第305條恐嚇罪，一旦被認定構成犯罪，將面臨法律制裁。

最後，韓瑩重申，成立「挺公民、護民主」律師團，目的就是要確保民主制度不被惡意破壞。目前律師團已有八位成員，包括黃帝穎、吳佶諭、房彥輝、洪偉勝、陳又新、許渝澤、傅馨儀、廖郁晴，並持續擴編中。民進黨也提供專線02-2392-9989，以及官網「公民協助專區」，歡迎民眾提供具體侵害事證，黨內將提供法律協助，共同守護民主機制。