　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

守護公民罷免權、捍衛民主程序　民進黨成立律師團

▲民進黨成立「挺公民、護民主」律師團。（圖／翻攝直播）

▲民進黨成立「挺公民、護民主」律師團。（圖／翻攝直播）

記者皮心瑀／台北報導

針對近期公民發起罷免活動遭受威脅恐嚇，以及國民黨涉嫌抄錄名冊、偽造連署等爭議，為確保民主程序順利進行，民進黨今（17）日召開「挺公民、護民主」律師團成立記者會，由發言人韓瑩聯同多位律師，包括黃帝穎、陳又新、傅馨儀、房彥輝、許渝澤等人，共同宣示將提供法律支援，確保公民權利不受侵害。

韓瑩強調，面對公民自主發起的罷免行動，國民黨卻不斷以各種手段干擾、恐嚇，甚至報復性罷免，這種行為已嚴重影響民主運作，民進黨強烈譴責，並透過律師團提供協助，讓公民能夠順利行使憲法保障的直接民權。

她指出，近來多起罷免行動中，已有民眾遭受恐嚇打壓，甚至被不當法律行動威脅，部分人更是在未參與連署的情況下，發現個資遭冒用，明顯涉及偽造文書。這類違法行為不僅影響罷免的公平性，也對公民權利造成重大侵犯。

韓瑩進一步表示，針對不同政黨立委的罷免行動，本質上存在重大差異。罷免國民黨立委是由公民團體自主發起，因其在國會表現違背民意，才有罷免的正當性。然而，針對民進黨立委的罷免行動，則涉及大量不實指控，甚至被發現是由國民黨黨工主導，透過抄襲名冊、偽造簽名等手法運作，這已經明確觸犯法律。民進黨正告相關連署行動負責人，這類違法行為將需承擔法律責任，若民眾掌握具體事證，民進黨將協助正式提告，捍衛民主秩序。

律師黃帝穎指出，公正的罷免行動應該是在街頭公開進行，讓民眾自由參與，但目前卻有部分團體宣稱正在進行罷免連署，卻無實際連署攤位，最終仍能取得大量連署書，調查發現其中不少來自國民黨相關組織，甚至有遭冒名簽署的案例。例如，蘇巧慧、李坤城的罷免連署書中，部分簽署人竟是國民黨黨員，且事後發現他們根本沒有參與連署。這類行為已涉及偽造文書罪，最重可處五年有期徒刑，屬於公訴罪，檢察官一旦掌握線索便可展開調查。

律師陳又新則提到，在花蓮的罷免行動中，有連署人遭地方選委會上門查核，甚至親自到家中核對資料，這樣的行為恐已逾越選罷法規範。他強調，選罷法第79條雖規定選委會須確認連署人身份，但這應透過戶政機關查核，而非親自登門造訪，這類做法對民眾構成極大壓力，甚至可能違法。

此外，在松山信義罷免行動中，政治評論員吳靜怡參與連署後，竟遭警方尾隨近一小時，事後警方雖出面道歉，但此舉已構成對公民行動的威脅，令人質疑是否存在不當監控行為。

律師傅馨儀指出，民主國家保障公民罷免權與言論自由，但若言論涉及人格詆毀、造謠抹黑，甚至發展至恐嚇，便已違反刑法相關規範。例如，近期民進黨團總召柯建銘收到死亡威脅信，這類行為可能涉及刑法第305條恐嚇罪，一旦被認定構成犯罪，將面臨法律制裁。

最後，韓瑩重申，成立「挺公民、護民主」律師團，目的就是要確保民主制度不被惡意破壞。目前律師團已有八位成員，包括黃帝穎、吳佶諭、房彥輝、洪偉勝、陳又新、許渝澤、傅馨儀、廖郁晴，並持續擴編中。民進黨也提供專線02-2392-9989，以及官網「公民協助專區」，歡迎民眾提供具體侵害事證，黨內將提供法律協助，共同守護民主機制。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
女國道未繫安全帶挨罰！不滿提告：我胸部大會破皮
21歲女接客亡！裸身陳屍曼谷飯店　最後身影曝光
柯爸離世　陳佩琪曝3張合照悼：懷念您
爆用爛木瓜！日春執行長「1個月前文章」被挖　網：很會說話藝術
快訊／柯爸病逝！柯媽媽「邊走邊掉淚」悲赴殯儀館
快訊／咖哩大神超猛神射秀　奪2025全明星賽MVP
快訊／大台北凌晨「詭異夜吼」嚇醒大票人！　來源疑找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「柯爸」柯承發辭世　吳靜怡發文悼念：謝謝曾經分享給我的一切

「柯爸」病逝享耆壽94歲　朱立倫：盼柯文哲、柯家人節哀珍重

嘆柯爸等不到柯文哲離開看守所　徐巧芯悼念：藍白共同改革司法

守護公民罷免權、捍衛民主程序　民進黨成立律師團

「柯爸」柯承發離世　陳佩琪放上3張合照：懷念您

柯爸離世！民眾黨憶柯文哲昔日這句話　「謝謝您願做我最大靠山」

憶柯爸教育了不起下一代　黃國昌：柯文哲「得罪當道」無法陪最後一刻

傅崐萁深陷競選小物風暴！　臨時缺席記者會「稱重感冒」

快訊／柯文哲父親今晨離世　新竹代理市長邱臣遠親赴台大醫院

柯爸昔反對柯文哲從政　228事件失去父親「不想再失去兒子」

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

《大叔》「最美童星」24歲金賽綸身亡　酒駕沉寂2年半「復出作變遺作」

【玩水了！】黃金獵犬散步遇洗水塔　見超強水柱直接嗨爆XD

50歲謝金燕半夜嗑炒飯　曝「吃不胖祕訣」

Rain高雄演唱會為大S默哀　不捨前輩具俊曄：請為他加油

【5分鐘紅燈】向警反應：全世界因為我而通行（？

「柯爸」柯承發辭世　吳靜怡發文悼念：謝謝曾經分享給我的一切

「柯爸」病逝享耆壽94歲　朱立倫：盼柯文哲、柯家人節哀珍重

嘆柯爸等不到柯文哲離開看守所　徐巧芯悼念：藍白共同改革司法

守護公民罷免權、捍衛民主程序　民進黨成立律師團

「柯爸」柯承發離世　陳佩琪放上3張合照：懷念您

柯爸離世！民眾黨憶柯文哲昔日這句話　「謝謝您願做我最大靠山」

憶柯爸教育了不起下一代　黃國昌：柯文哲「得罪當道」無法陪最後一刻

傅崐萁深陷競選小物風暴！　臨時缺席記者會「稱重感冒」

快訊／柯文哲父親今晨離世　新竹代理市長邱臣遠親赴台大醫院

柯爸昔反對柯文哲從政　228事件失去父親「不想再失去兒子」

小薰穩交鄭人碩罕放閃！　男友反轉「私下逛菜市場」羞曝日常驚喜

「柯爸」柯承發辭世　吳靜怡發文悼念：謝謝曾經分享給我的一切

慶元宵！西螺福興宮狂湧1.1萬人　 北港燈會延長展期至3月2日

「柯爸」病逝享耆壽94歲　朱立倫：盼柯文哲、柯家人節哀珍重

王仁甫、季芹夫妻飛日本挑戰！　正式達成喜宣布「多了一個新身分」

針對《幻獸帕魯》？任天堂申請23項專利...幾乎全被駁回

巨胸寫真女星不倫黨主席！醜聞害消失3月卻爆紅…寫真集賣到第一

勇鷹高教機首次失事　漢翔：全力配合調查

台中市府工地遭竊！小偷「軟骨功」鑽30cm小縫　剪電纜賤賣2萬

嘆柯爸等不到柯文哲離開看守所　徐巧芯悼念：藍白共同改革司法

去義大利玩「鐵籠海盜船」全程站著！她嚇到腿軟

政治熱門新聞

快訊／「柯爸」柯承發今早離世

美國刪不支持台獨、加拿大軍艦穿台海　中共派41戰機、9軍艦出海

快訊／柯承發今早離世　民眾黨證實：謝謝「柯爸」一生付出

柯爸昔反對柯文哲從政　228失去父親不想再失去兒子

快訊／柯文哲父親今晨離世　邱臣遠親赴台大醫院

乘客注意！北捷3／1起調整常客優惠

柯爸離世　陳佩琪發3合照：懷念您

感謝川普對台支持　民眾黨今年籌劃訪華府

翁曉玲提案再修《選罷法》！　禁罷免連署「偷跑」

台灣民意基金會／政黨認同度藍30.9%、綠43.9%　白營支持者過半數挺國民黨

挑戰高雄市長初選？　邱志偉：以後有機會我會承擔

黃國昌：柯文哲「得罪當道」無法陪最後一刻

翁曉玲提案禁罷免連署偷跑　遭朱立倫切割

柯爸離世！民眾黨憶柯文哲昔日這句話

更多熱門

相關新聞

徐巧芯悼念柯爸　嘆等不到柯文哲離開看守所

徐巧芯悼念柯爸　嘆等不到柯文哲離開看守所

前民眾黨主席柯文哲因陷京華城弊案被收押至今，先前柯文哲父親柯承發深夜病情惡化，柯文哲昨凌晨在戒護下趕往新竹探視父親，不過今（17日）柯承發一早確定在新竹台大醫院病逝，享耆壽94歲。國民黨立委徐巧芯表示，自己與柯爸爸、柯媽媽有過數面之緣，柯爸雖享高壽，卻等不到兒子離開看守所，現行司法那些的沒有人性的惡質操作，請相信國民黨與民眾黨會結合力量，共同改革。

傅崐萁陷競選小物風暴　突缺席記者會

傅崐萁陷競選小物風暴　突缺席記者會

明日總預算協商　藍：柯建銘別再廢話連篇

明日總預算協商　藍：柯建銘別再廢話連篇

拋大罷免早與賴清德、卓榮泰溝通　柯建銘：總統要出場有橋段

拋大罷免早與賴清德、卓榮泰溝通　柯建銘：總統要出場有橋段

翁曉玲提案禁罷免連署偷跑　遭朱立倫切割

翁曉玲提案禁罷免連署偷跑　遭朱立倫切割

關鍵字：

政治民主國民黨罷免律師團民進黨

讀者迴響

熱門新聞

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：超級可怕

快訊／「柯爸」柯承發今早離世

侯怡君太入戲暴打小三！楚宣身上瘀青全忍下

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！友人「發現已斷氣」　

大台北凌晨「詭異夜吼」嚇醒大票人！　來源疑找到了

反骨成員傳訊「安慰Joeman」咪妃傻眼

「冷舌伸到台灣」　下波更濕更強凍更久

喝太醉把窗戶當門！新北女當場墜樓

把握好天氣！　明轉雨「下最大」地區曝

台88深夜死亡車禍！一人身首異處死亡

大台北凌晨傳「詭異夜吼」！雙北消防局回應了

女模陪睡遭逼吸毒！「全裸陳屍」曼谷飯店

擺交通錐遭撞噴又被多車輾斃　目擊者驚：斷成3截

2年不給碰！女友洗完澡「突然想愛愛」 他秒拒絕

台中百貨稽查　抓到1美食區瓦斯外洩

更多

最夯影音

更多

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面