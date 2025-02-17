認罷免「一定會進第三階段」　王鴻薇：選民都說會出門投反對票

▲國民黨團書記長王鴻薇。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨團總召柯建銘日前喊「雙罷」，朝野對立加劇，掀起大罷免浪潮，不少團體已經將第一階段的提議書送出，等待中選會查驗，預計3月初就能進入第二階段。王鴻薇今（17日）坦言，自己不會天真到認為二階段不會過，就是按部就班，一步一腳印，做對的事就會受到選民支持，「我早就設定會進入第三階段，民進黨不要再演了。」

王鴻薇也說，這段期間春酒跟元宵節，在選區跑行程得到很多支持，很多民眾主動講一定支持，有出門投票一定會投反對罷免票，還會幫忙拉票，代表過去的經營跟立院的表現選民看得到，相信選民都會支持自己。

針對美國國務院更改網站內容，刪除不支持台獨的說法，王鴻薇表示，美國國務院也重申對於兩岸關係立場沒有任何的改變，現階段美國總統川普對於盟友的態度立場可能會不斷轉變，對於台灣而言，重中之重的問題是關稅與半導體，如果今年台灣還要搞大罷免、抗中保台等政治問題，就是完全忽視現在台灣的衝擊，尤其美國現在對台灣最有興趣的就是關稅戰，或要求半導體技術移往美國，尤其去年台灣對美貿易順差超過700億美金，居美國貿易順差來源國排名第6，所以台灣絕對無法倖免於貿易戰、關稅戰，她希望賴政府要正視問題，不要再操弄政治。

此外，有關國人頻傳申辦中國身分證，賴政府可能推動修法納入管理，王鴻薇回應，「要先看他們提出的法案內容」，接著大罵「笨蛋！重點是在經濟、貿易與半導體」，鄭重呼籲賴政府不要一再操弄政治問題。