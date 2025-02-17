爆日春用爛木瓜後收私訊！「用1方式」就知她家地址　網力挺打氣

▲網友爆料日春木瓜牛奶使用爛木瓜。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

記者曾筠淇／綜合報導

吳姓女網友從15日連續兩日爆料日春木瓜牛奶使用發霉木瓜，而後則有加盟主稱，執行長李燿忠在1月30日過世。隨著爆料文持續發酵，吳姓女網友也發出「不自殺聲明」，並透露有網友私訊她，「說有些加盟主利用提告，來讓我出現，或是知道我的地址」。

吳姓女網友爆料日春木瓜牛奶使用發霉木瓜後，於昨（16日）晚7時許發布「不自殺聲明」，表示她是發文過後才知道執行長離世的消息，雖然她手上還有很多資料，但尊重死者，所以她不會再PO文講這件事了。

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另外，吳姓女網友也透露，有網友私訊她，「說有些加盟主利用提告，來讓我出現，或是知道我的地址，要找黑道處理我」。

▲吳姓女網友貼文。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「注意安全，謝謝妳為了大家的健康發聲」、「擋人財路如殺人父母，壓力很大，要挺住」、「加油，謝謝你願意把真相發出來」、「加油！支持者+1」、「社會需要你這種人，加油」、「加油！支持你，堅持做對的事，錯的人又不是你」。

對此，台北市衛生局表示，將派員前往台北市分店稽查，依據《食品安全衛生管理法》，若發現違規，將依法處新台幣6萬元至2億元罰鍰。衛生局指出，這些分店去年皆曾接受不定期稽查，當時結果均為「合格」或「已改善完成」，但因本次爆料涉及嚴重食安問題，將進一步檢驗，以確保食品安全。

此外，民法第226條、刑法第51條都有提到，判決書應記載當事人、受裁判人的姓名、住所或居所。