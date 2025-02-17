被爆用爛木瓜！日春執行長「1個月前文章」被挖　網：很會說話藝術

▲網友爆料日春木瓜牛奶使用爛木瓜。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

記者曾筠淇／綜合報導

吳姓女網友從15日連續兩日爆料日春木瓜牛奶使用發霉木瓜，而後則有加盟主稱，執行長李燿忠在1月30日過世，也有其他加盟主參加了告別式。事件爆出後，就有網友找到執行長的臉書，並挖到一則「尋找便宜水果」的文章，在底下留言洗版。

有網友找到李燿忠的臉書，並在臉書社團「農產品 蔬菜 水果 自由買賣 都可以進來po 沒有版規限制」中，看見對方過去的發文。

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該則文章寫道：

大家好，我是台灣連鎖品牌，日春木瓜牛奶，全台50家分店，尋找便宜水果以下：

1，蘋果ng 版：月100箱以上量

2，木瓜：月800箱-1200箱

3，奇異果：月60箱以上量

4，香蕉：月30箱以上量

5，芭樂：月30箱以上量

6，紅火龍果：月30箱以上量

7，西瓜：月30箱以上量

8，鳳梨：月100箱以上量

9，酪梨：月60箱以上量

10，紅蘿蔔：月100袋以上量

▲李燿忠過去發布的文章被挖出。（圖／翻攝自Facebook）

吳姓女網友的爆料文持續發酵，不少網友也在該則貼文底下留言表示，「無良才賺得到錢」、「還好我從來不喝」、「水果壞成這樣，還說發霉沒關係，這到底是什麼老闆心態」、「便宜會有好貨嗎」、「這樣才賺得多啊」、「很會說話藝術喔，便宜水果」、「便宜水果=爛水果」、「哇，原來還可以這樣尋找便宜水果，扯爛」。

對於購買NG的蘋果，就有網友直呼，「都在用NG產品」、「原來都在找便宜、NG的」、「便宜水果+蘋果NG版」、「買NG賺翻天」、「還蘋果NG版」。但也有網友表示，「其實也不是有果汁，有些切好的水果攤也是這樣」。