日春Google遭改名「發霉集團」　負評再點名5款飲料也臭酸

▲有網友爆料日春木瓜牛奶使用發霉、腐爛的木瓜製作飲料，引發社會高度關注。（圖／翻攝自臉書爆料公社二社）

記者趙蔡州／綜合報導

一名吳姓女網友近日爆料日春木瓜牛奶使用發霉木瓜製作飲料，並點名多家加盟店是她心中的黑名單，消息引發社會高度關注，也釣出其他消費者表示，聲稱不僅木瓜有問題，其他5款飲料疑似也有「臭酸味」，有人甚至將日春Google的店名改為「發霉木瓜牛奶集團」。

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▲網友表示，日春木瓜牛奶Google上的評論，發現其他飲品也疑似有臭酸情況。（圖／翻攝自Google）

網友在臉書「爆料公社二社」表示，發生爭議的連鎖木瓜牛奶是他的愛店，他每次經過一定會買來喝，可能個人味覺不敏感，過往就算看見了網路上的負評，他還是照樣支持、照樣買來喝，直到現在爆出發霉木瓜爭議，讓他只覺得相當噁心。

他還曬出日春木瓜牛奶Google上的評論截圖，發現其他飲品如綠豆沙牛奶、西瓜牛奶、柳橙、鳳梨、芒果汁等都有人抱怨「臭酸」，由於日春木瓜牛奶加盟業者曾喊話要提告爆料者，讓他直呼「現在一堆做錯事的動不動就理直氣壯要告，我還是不要指名店家好了，但還是歡迎對號入座」。

▲發霉木瓜爭議爆發前，就有不少網友抱怨飲料有臭酸情況。（圖／翻攝自Google）

發霉木瓜爭議事件發生後，日春木瓜牛奶各地分店的Google評論遭憤怒網友狂灌1星負評，甚至有人將Google店名改為「發霉木瓜牛奶集團」。有人說「90元西瓜牛奶酸酸的」、「芒果牛奶酸味很重，強烈覺得是使用快壞掉的芒果」、「夠難喝，一喝就覺得是水果放太久酸掉的感覺，口味也不是很OK」。

針對網友爆料，台北市衛生局16日表示，將派員前往台北市分店稽查，若發現違規，將依《食安法》處6萬元至2億元罰鍰。衛生局指出，這些分店去年皆曾接受不定期稽查，當時結果均為「合格」或「已改善完成」，但因本次爆料涉及嚴重食安問題，將進一步檢驗，以確保食品安全。

▼有網友把日春木瓜牛奶分店的Google店名，改為「發霉木瓜牛奶集團美麗華發霉店」。（圖／翻攝自Google）