超商咖啡買10送10、7-11精品美式買2送2　情人節優惠一次看

▲7-11推出情人節咖啡「買2送2」多組優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接情人節，各大超商紛紛推出咖啡飲品優惠！全家在APP限時3天推出「愛情購物節」，醇黑厚可可飲「9杯299元」（原價450元）、慢煮焦糖拿鐵「7杯299元」（原價455元）。7-11在門市推出精品美式「買2送2」，APP也有厚乳拿鐵、卡布奇諾多等「買5送2」。OKmart 限時今天推出大杯極淬莊園美式／拿鐵「買2送2」，OKmall雲端商城「買10送10」。

★7-ELEVEN

●門市優惠：即日起至2月16日

CITY PRIMA 精品美式（冰/熱），買2送2。（原價100元/杯）

現萃茶 經典純奶茶（冰/熱），買2送2。（原價50元/杯）

CITY PEARL 咖啡珍珠歐蕾（冰/熱），買2送2。（原價75元/杯）

CITY CAFE 厚乳拿鐵（冰/熱），2杯100元。（原價65元/杯）

▼7-11情人節咖啡「買2送2」優惠。（圖／業者提供）

●APP「OPENPOINT行動隨時取」優惠，即日起至2月18日：

大杯卡布奇諾，買5送2，275元/組（原價385元，省110元），限量5萬組。

大杯厚乳拿鐵，買5送2，325元/組（原價455元，省130元），限量5萬組。

大杯燕麥拿鐵，買5送2，375元/組（原價525元，省150元）限量3萬組。

黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選買5送2，300元/組（原價420元，省120元），限量3萬組。

每會員可限購4組，兌換期限至2025年4月30日。

▼7-11情人節APP優惠。（圖／業者提供）

★全家

●全家情人節「康康5」優惠

全家在2月14日至2月16日，周末五六日推出「康康5優惠」，因應情人節精選多項夯品「買1送1」，包括Fami!ce「喝的霜淇淋」、FamiCollection四季春青茶、Hershey’s好時巧酥白可可風味片等飲料零食，都有買1送1。

▼全家康康5優惠，同品項「買1送1」。（圖／業者提供）

●全家APP隨買跨店取，即日起至2月16日「愛情購物節」優惠：

醇黑厚可可飲，9杯299元，原價450元。

慢煮焦糖拿鐵，7杯299元，原價455元。

私品茶65元系列，7杯299元，原價455元。

Fami!ce霜淇淋，8支299元，原價392元。

▲全家咖啡加10元就多一杯。（圖／全家提供）

全家門市即日起至2月16日推出會員限定優惠，特濃美式、特濃拿鐵「加10元就多一件」。

★OKmart

▲OKmart咖啡推出情人節優惠。（圖／業者提供）

OKmart 在2月14日一日限定，「OKCAFE大杯極淬莊園美式／拿鐵」祭出同品項「買2送2」。

「OKmall雲端商城」同步推出大杯極淬莊園美式／拿鐵「買10送10」，再送會員點數520點，限量1萬組。

此外，OKCAFE「蜂蜜風味拿鐵」、「蜂蜜風味奶茶」，即日起至3月5日，全台門市單杯7折。

情人節最夯的「金莎巧克力」（5粒裝）推出2件99元甜蜜優惠，「歐維氏」指定巧克力享「買1送1」。

★萊爾富

萊爾富Hi café近來也聯名「Kenji健司x辻利茶舗」，推出3款期間限定新品，包含辻利抹茶歐蕾、辻利抹茶珍珠歐蕾、抹茶拿鐵咖啡，即日起至3月4日嚐鮮價59元，最多可省21元。

▲萊爾富Hi café聯名「Kenji健司x辻利茶舗」，推出3款期間限定新品。（圖／業者提供）