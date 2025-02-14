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全家霜淇淋、零食買1送1！情人節滿額「廚房紙巾、鮮乳」免費送

▲▼全家聯名哆啦A夢，推出全新口味「紅豆牛奶霜淇淋」，還有現做飲品杯款、寵物商品活動、限定周邊等。（圖／全家提供）

▲全家霜淇淋周末買1送1，同時推出經典賽獨家應援周邊。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店迎接情人節，2月14日至2月17日周末3天，霜淇淋、零食、飲料等多項夯品「買1送1」；指定商品滿額688元，再享「好禮3選1」，可免費換廚房紙巾、林鳳營大罐鮮乳等。另「2025世界棒球經典賽資格賽」即將開打，全家為獨家取票通路，也推出獨家授權應援周邊、相關優惠。

★全家

●情人節「康康5」優惠

全家在2月14日至2月17日，周末五六日推出「康康5優惠」，因應情人節精選多項夯品「買1送1」，包括Fami!ce「喝的霜淇淋」、FamiCollection四季春青茶、Hershey’s好時巧酥白可可風味片等飲料零食，都有買1送1。

▼全家康康5優惠，同品項「買1送1」。（圖／業者提供）

▲▼全家便利商店經典資格賽優惠。超商優惠。（圖／業者提供）

●情人節滿額好禮3選1

2月14日至17日五六日三天，持指定信用卡、玉山wallet/全盈支付，單筆消費滿300元立折30元，指定商品單筆消費滿688元，再送「好禮3選1」兌換券，可免費換「易手抽抽取式廚房紙巾、林鳳營鮮乳(936ml)、旺旺雪之月雪餅」任選1種。

●全家經典賽應援

全家與「2025年世界棒球資格經典賽」合作，成為獨家取票通路，即日起全台全家「FamiPort 機台」領取球賽票券，憑票根可享「Fami!ce霜淇淋」不限口味單支39元、Let’s Café小杯「單品美式29元」等優惠。想添購應援戰服、裝備，「全家行動購」也是通路獨家授權，販售多款中華隊應援周邊，應援法批、球服、球帽、加油棒等。

▲▼全家便利商店經典資格賽優惠。超商優惠。（圖／業者提供）

▲全家與「2025年世界棒球資格經典賽」合作，推出主題杯、獨家周邊。（圖／業者提供）

即日起至3月4日，凡於實體店舖或「FamiNow」外送平台單筆消費滿200元，結帳時出示會員條碼或報會員，就可獲得「應援抽獎趣」抽獎券一張（可累贈），有機會抽中75吋大電視。

★7-ELEVEN

●7-11情人節加碼優惠

7-11自即日起至2月16日，會員購買指定12大類別商品，消費單筆滿250元現折25元，滿1000元折100元再送「20點OPENPOINT」。

此外消費滿1000元還有「好禮3選1」，包括「舒敏厚棒衛生紙1串、靠得住草本抑菌23cm14片2包組、小白兔握式暖暖包8片組」。若單筆消費滿1500元，除了獲得滿千贈禮外，還加碼送「泰山玄米油1瓶」，活動贈禮數量有限，送完為止。

▲▼7-11超商經典資格賽優惠。（圖／業者提供）

▲7-11在經典資格賽期間也推出多種優惠。（圖／業者提供）

●7-11應援優惠

7-ELEVEN取得中華民國棒球協會授權，即日起在「門市預購、i划算平台」，獨家開賣「巨大球棒爆米花」，焦糖風味爆米花，搭配放大版立體球棒造型零食罐，吃完可收藏紀念，限時限量團購價平均一支399元。

全台門市也限時限量開放全民隊長陳傑憲、DA VILLAGE與藝術家「Kingson Artworks」聯名系列等相關棒球周邊商品預購，紀念帽、T恤、法批等豐富選擇，最低只要390元起。

▼7-11獨家開賣「巨大球棒爆米花」。（圖／業者提供）

▲▼7-11超商經典資格賽優惠。（圖／業者提供）

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