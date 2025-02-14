「貓咪土司、貓尾巴生乳捲」開賣！超商推出「貓之日」優惠

▲獨家開發烘焙新品「貓咪糖片土司」、「貓尾巴焦糖生乳捲」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

看準毛孩寵物經濟越來越夯，同步迎接日本流行2月22日的「貓之日」，超商紛紛推出活動。7-11首度針對貓之日，集結全店精品、寵物生活用品、特色食飲等推出優惠，多項商品「第二件6折、買2送1、加10元多1件」等，還獨家開發烘焙新品「貓咪糖片土司」、「貓尾巴焦糖生乳捲」搶攻貓奴的心。

▲7-11首度推出「貓之日」相關優惠。（圖／業者提供）

「貓之日」來自於日本，主因是「222」日文讀音像是貓叫聲，當天網路許多人更會在社群中曬貓，而近年貓之日也流行來台，7-ELEVEN 看準寵物、貓奴商機，首度針對「222貓之日」推出活動。即日起至3月4日，全台門市超過百項指定寵物商品「任選享第2件6折」。

特別加碼推出貓咪最愛人氣品牌限時優惠，包含CIAO啾嚕肉泥「加10元多1件」；人氣品牌貓倍麗餐盒、汪喵星球點心罐、凍乾零食、怪獸輕肉泥「買2送1」；SHEBA罐頭系列「第2件20元」。同時獨家推出迪士尼限量預購用品，犬貓皆可使用。

「i預購」平台即日起至2月28日，也集結寵物營養補給、保健品、用品等，同步推出「萌寵品牌聯慶活動」最低5折起。

▲▼7-11獨家推出迪士尼限量預購用品，犬貓皆可使用。（圖／業者提供）

而為了進攻貓奴荷包，今年首次在貓之日開發2款烘焙甜點新品，獨家推出貓臉造型「貓咪糖片土司」，包裝上有隻可愛胖橘貓，烘烤過後酥脆的土司，均勻塗抹奶油後，灑上糖粒，酥酥脆脆，美味可口，售價39元。

另一款「貓尾巴造型焦糖生乳捲」，用經典橘貓紋路製成經典生乳捲，鬆軟蛋糕體拌入焦糖風味鮮奶油內餡，售價49元。

▲▼7-11獨家開發烘焙新品「貓咪糖片土司」、「貓尾巴焦糖生乳捲」。（圖／業者提供）



7-ELEVEN 同步推出「TOM and JERRY 85週年生日同樂會」精品快閃購，湯姆貓、傑利鼠、小不點泰菲，變身成文具用品、搥背棒、擦手巾、行動電源、T-Shirt等超過50款限量周邊，2月19日下午3點起快閃購。

▲7-11「TOM and JERRY 85週年生日同樂會」快閃購。（圖／業者提供）



7-11表示，全台超過7000家門市皆設有寵物商品貨架，2021年起正式架設「OPEN!PETS寵物生活專區」，已有超過3000間門市導入，累積超過20大品牌，平均販售110款至250款犬貓寵物商品，導入專區的單店業績，是未導入的1.5倍以上。而線上網購「i預購」、社群團購「i划算」等多元管道，也都有販售上百款寵物商品與服務。

根據7-ELEVEN 近年內部觀察，實體門市寵物商品每年持續雙位數成長，尤其近年貓口飼養數大幅增加，帶動貓食市場成長逾3成，其中以貓罐頭、貓零食銷售力最佳，2024年起7-ELEVEN強化寵貓用品與食品的商品結構，販售用品、食品、玩具等類別商品。

★全家「貓之日」

全家在「貓之日」結合寵物與IP經濟，合作超人氣「哆啦A夢」推出主題活動，除了以哆啦A夢最愛的紅豆銅鑼燒為靈感，開賣「紅豆牛奶霜淇淋」，還有多款獨家包裝商品。

▲▼全家「貓之日」與哆啦A夢合作。

即日起日至3月4日，超過百項指定寵物商品任選「2件79折」、「4件75折」優惠；2月周周五六日在會員APP優惠趣，推出熱銷寵物商品「買1送1」搶券。「寵物集章趣」還可換寵物商品購物金與人氣貓罐。

▲全家結合寵物與IP經濟，攜手「哆啦A夢」推寵物主題活動。（圖／全家提供）

「滿額加價購」可加購哆啦A夢周邊，其中「哆啦A夢寵物頭套」，2月5日起購買店內25元以上指定商品任2件（Let’s Café/零食/罐(盒)裝飲料/寵物/烘焙商品），加199元即可換購。「哆啦A夢搖搖吸管杯」同樣購買店內25元以上指定商品任2件，可加價699元換購。

全家表示，FamiPets 近年積極深耕寵物商品領域，目前全台逾4300間店舖均設置寵物貨架，導入小規格的貓狗食品、肉泥、零食等近50款寵物商品。而看準需求漸高，針對住宅區、公園周邊之店舖導入寵物專區，擴增商品數至近120項，至今已導入近200家店舖，將持續擴大。