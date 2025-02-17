　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大台北凌晨「詭異夜吼」嚇醒大票人！　來源疑找到了

記者周亭瑋／綜合報導

台北市今（17）日凌晨驚傳「詭異夜吼」，中正區、大直都有民眾表示，聽到類似的聲音，之後更伴隨消防車的鳴笛聲，不過雙北消防局已澄清，凌晨並無重大特殊派遣。然而，有網友稍早轉PO警方的影片指出，詭異聲音是古亭國中警報器異常；不過也有人疑惑表示，「一個學校的警報器可以讓半個台北的人都聽到？」

▲▼台北天空17日凌晨驚傳怪異巨響。（圖／網友授權提供）

▲台北天空17日凌晨驚傳怪異巨響。（圖／網友授權提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友在Threads上分享多段影片，只見凌晨的夜景中可聽見不尋常、類似用廣播播放的巨大摩擦聲，或像是桌椅拖地摩擦、兒童哭泣的不明怪聲，直呼「這是什麼聲音？大聲到半個台北市都聽得到。」

話題掀起廣大關注，就有網友轉PO，警方獲報後赴台北市古亭國中的影片，表示怪聲是古亭國中的警報器誤響。而影片中的聲響與吵醒大票台北人的「詭異夜吼」的確高度相似。

另外，根據警方說法，凌晨4時7分與4時54分，台北市萬華區古亭國中的警報器確有誤鳴的情況，警方與消防單位接獲通報後，立即趕赴現場，由校方保全人員陪同巡視，初步判定為警報系統異常。

不過，不少網友也質疑表示，「拍攝者也只是以為是警報器的叫聲，而猜測而已，大台北地區都聽到了，基本學校設備沒有這麼厲害吧」、「為什麼警報器的聲音，快要整個台北都聽得到呀」、「看到後面才知道是古亭國中警報器？這警報器的聲音也太難聽了吧？超詭異，好奇是什麼的警報器」。

►DK開撕孫生！「1天破170萬觀看」狠虐道歉片　大票人被圈粉

►孫生、酷炫被炎上！他號召「抵制反骨產業鏈」　大票人吵翻了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
女國道未繫安全帶挨罰！不滿提告：我胸部大會破皮
21歲女接客亡！裸身陳屍曼谷飯店　最後身影曝光
柯爸離世　陳佩琪曝3張合照悼：懷念您
爆用爛木瓜！日春執行長「1個月前文章」被挖　網：很會說話藝術
快訊／柯爸病逝！柯媽媽「邊走邊掉淚」悲赴殯儀館
快訊／咖哩大神超猛神射秀　奪2025全明星賽MVP
快訊／大台北凌晨「詭異夜吼」嚇醒大票人！　來源疑找到了
柯爸反對柯文哲從政　228事件失去父親「不想再失去兒」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳鴻震妻指夫「撞三」遭設計　週刊曝「偷吃新鐵證」

爆日春用爛木瓜後收私訊！「用1方式」就知她家地址　網力挺打氣

「詭異夜吼」傳遍半個台北　氣象署、專家研判：無關地震天氣

被爆用爛木瓜！日春執行長「1個月前文章」被挖　網：很會說話藝術

環境部和水利署推「透明淡水河」　彭啓明：盼像塞納河能游泳

大台北凌晨「詭異夜吼」嚇醒大票人！　來源疑找到了

你的人生必需品是什麼？超準心測找到你的靈魂渴望！

DK開撕孫生！「1天破170萬觀看」狠虐道歉片　大票人被圈粉

「表面花心、內心專情」TOP4星座男！射手、雙子皆上榜

這週該衝還是該躺？十二星座2／17-2／23開運指南大公開

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

《大叔》「最美童星」24歲金賽綸身亡　酒駕沉寂2年半「復出作變遺作」

【玩水了！】黃金獵犬散步遇洗水塔　見超強水柱直接嗨爆XD

50歲謝金燕半夜嗑炒飯　曝「吃不胖祕訣」

Rain高雄演唱會為大S默哀　不捨前輩具俊曄：請為他加油

【5分鐘紅燈】向警反應：全世界因為我而通行（？

陳鴻震妻指夫「撞三」遭設計　週刊曝「偷吃新鐵證」

爆日春用爛木瓜後收私訊！「用1方式」就知她家地址　網力挺打氣

「詭異夜吼」傳遍半個台北　氣象署、專家研判：無關地震天氣

被爆用爛木瓜！日春執行長「1個月前文章」被挖　網：很會說話藝術

環境部和水利署推「透明淡水河」　彭啓明：盼像塞納河能游泳

大台北凌晨「詭異夜吼」嚇醒大票人！　來源疑找到了

你的人生必需品是什麼？超準心測找到你的靈魂渴望！

DK開撕孫生！「1天破170萬觀看」狠虐道歉片　大票人被圈粉

「表面花心、內心專情」TOP4星座男！射手、雙子皆上榜

這週該衝還是該躺？十二星座2／17-2／23開運指南大公開

慶元宵！西螺福興宮狂湧1.1萬人　 北港燈會延長展期至3月2日

「柯爸」病逝享耆壽94歲　朱立倫：盼柯文哲、柯家人節哀珍重

王仁甫、季芹夫妻飛日本挑戰！　正式達成喜宣布「多了一個新身分」

針對《幻獸帕魯》？任天堂申請23項專利...幾乎全被駁回

巨胸寫真女星不倫黨主席！　醜聞曝光消失3月卻爆紅…寫真集賣光

勇鷹高教機首次失事　漢翔：全力配合調查

台中市府工地遭竊！小偷「軟骨功」鑽30cm小縫　剪電纜賤賣2萬

嘆柯爸等不到柯文哲離開看守所　徐巧芯悼念：藍白共同改革司法

守護公民罷免權、捍衛民主程序　民進黨成立律師團

嘉義海線最新「美式露營車」！看海喝咖啡超忘憂　還能免費唱KTV

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

生活熱門新聞

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：超級可怕

大台北凌晨「詭異夜吼」嚇醒大票人！　來源疑找到了

「冷舌伸到台灣」　下波更濕更強凍更久

把握好天氣！　明轉雨「下最大」地區曝

2年不給碰！女友洗完澡「突然想愛愛」 他秒拒絕

台中百貨稽查　抓到1美食區瓦斯外洩

威力彩31槓今晚飆14億　4星座、4生肖偏財旺

即／控日春用發霉原料！爆料者急發不自殺聲明

台灣人最愛通訊軟體揭曉！輾壓臉書、IG

獨／網友再揭日春木瓜牛奶積欠薪水

孫生、酷炫被炎上！他號召「抵制反骨產業鏈」

口舌爭端不斷！12星座「最新運勢」來了

冷氣團晚間殺到！全台降溫　周五迎更強冷空氣「剩12度」

下波挑戰強烈冷氣團　最低溫時間曝

更多熱門

相關新聞

乘客注意！北捷3／1起調整常客優惠

乘客注意！北捷3／1起調整常客優惠

台北捷運公司面對電費、薪資及基本工資等調漲各方沉重壓力之下，今年恐首度出現虧損，董事會去年通過調整常客優惠行銷方案，未調整捷運票價，經市府核准後，捷運常客優惠將自今年3月1日起，由原本7至9折優惠，調整為85至95折，將影響層面降至最低。

台中新光三越氣爆！　台北市啟動百貨、餐廳、商場稽查

台中新光三越氣爆！　台北市啟動百貨、餐廳、商場稽查

上海團訪台多次被拒　蔣萬安呼籲陸委會清楚說明

上海團訪台多次被拒　蔣萬安呼籲陸委會清楚說明

蔣萬安致電盧秀燕：可全力支援救災

蔣萬安致電盧秀燕：可全力支援救災

快訊／北市議員陳怡君議會辦公室、服務處　驚傳遭搜索

快訊／北市議員陳怡君議會辦公室、服務處　驚傳遭搜索

關鍵字：

台北市詭異夜吼古亭國中警報器怪聲

讀者迴響

熱門新聞

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：超級可怕

快訊／「柯爸」柯承發今早離世

侯怡君太入戲暴打小三！楚宣身上瘀青全忍下

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！友人「發現已斷氣」　

大台北凌晨「詭異夜吼」嚇醒大票人！　來源疑找到了

反骨成員傳訊「安慰Joeman」咪妃傻眼

「冷舌伸到台灣」　下波更濕更強凍更久

喝太醉把窗戶當門！新北女當場墜樓

把握好天氣！　明轉雨「下最大」地區曝

台88深夜死亡車禍！一人身首異處死亡

大台北凌晨傳「詭異夜吼」！雙北消防局回應了

女模陪睡遭逼吸毒！「全裸陳屍」曼谷飯店

擺交通錐遭撞噴又被多車輾斃　目擊者驚：斷成3截

2年不給碰！女友洗完澡「突然想愛愛」 他秒拒絕

台中百貨稽查　抓到1美食區瓦斯外洩

更多

最夯影音

更多

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面