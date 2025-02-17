大台北凌晨「詭異夜吼」嚇醒大票人！　來源疑找到了

記者周亭瑋／綜合報導

台北市今（17）日凌晨驚傳「詭異夜吼」，中正區、大直都有民眾表示，聽到類似的聲音，之後更伴隨消防車的鳴笛聲，不過雙北消防局已澄清，凌晨並無重大特殊派遣。然而，有網友稍早轉PO警方的影片指出，詭異聲音是古亭國中警報器異常；不過也有人疑惑表示，「一個學校的警報器可以讓半個台北的人都聽到？」

▲台北天空17日凌晨驚傳怪異巨響。（圖／網友授權提供）

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一名網友在Threads上分享多段影片，只見凌晨的夜景中可聽見不尋常、類似用廣播播放的巨大摩擦聲，或像是桌椅拖地摩擦、兒童哭泣的不明怪聲，直呼「這是什麼聲音？大聲到半個台北市都聽得到。」

話題掀起廣大關注，就有網友轉PO，警方獲報後赴台北市古亭國中的影片，表示怪聲是古亭國中的警報器誤響。而影片中的聲響與吵醒大票台北人的「詭異夜吼」的確高度相似。

另外，根據警方說法，凌晨4時7分與4時54分，台北市萬華區古亭國中的警報器確有誤鳴的情況，警方與消防單位接獲通報後，立即趕赴現場，由校方保全人員陪同巡視，初步判定為警報系統異常。

不過，不少網友也質疑表示，「拍攝者也只是以為是警報器的叫聲，而猜測而已，大台北地區都聽到了，基本學校設備沒有這麼厲害吧」、「為什麼警報器的聲音，快要整個台北都聽得到呀」、「看到後面才知道是古亭國中警報器？這警報器的聲音也太難聽了吧？超詭異，好奇是什麼的警報器」。

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