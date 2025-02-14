台中新光三越氣爆！　台北市啟動百貨、餐廳、商場稽查

▲台北市建管處大型百貨商場餐飲區裝修抽查。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

因應台中百貨公司氣爆事件，臺北市政府今（14日）開始抽查各百貨商場、餐廳、美食街、商圈、娛樂場所等公共場所，建築管理工程處強調，若查獲違規，將依《建築法》規定處以新臺幣6萬至30萬元罰鍰。未來會在一個禮拜內完成所有稽查，後續有問題也會依法辦法。

因應台中百貨公司氣爆事件，臺北市政府重視公共場所室內裝修安全，建築管理工程處處長虞積學特別提醒，所有百貨商場、餐廳、美食街、商圈、娛樂場所等公共場所，在進行室內裝修工程前，務必依規定申請施工許可證，確保工程符合建築安全及消防防護規範，以避免類似事故發生，危及民眾生命財產安全。

依《建築法》及《室內裝修管理辦法》相關規定，百貨公司、餐飲業、美食街等場所的室內裝修工程，須事先向主管機關申請施工許可證，並於核准後方可動工。未經申請擅自施工者，除限期改善外，依法可處6萬元至30萬元罰鍰，且可按次連續處罰，嚴重者將勒令停工。此外，依《消防法》相關規定，大型餐廳、美食街、百貨公司、KTV、戲院等一定規模以上場所，室內裝修施工前，須提出消防防護計畫，並經消防局核備，方取得施工許可證，業者於施工期間必須落實消防安全防護措施。

虞積學強調，室內裝修工程須完全依核准圖說施工，尤其涉及防火區劃、逃生通道、消防設備等部分，絕不可擅自變更或拆除，否則將嚴重影響安全。此外，場所安全管理人員、建築師、消防技師、工地主任等專業人員，皆須嚴格遵守建築與消防規範，若發現違規擅改防火區劃或消防設備，將依法究責。

虞積學提到，為確保百貨公司逃生與避難安全，業者須依法規劃人流動線，確保有足夠且標示清晰的逃生出口，避免阻塞；同時，需設置緊急照明設備及指示標誌，確保在停電或煙霧瀰漫時仍能清楚辨識逃生方向。此外，防火區劃應符合規範，嚴禁擅自拆除防火門或堵塞安全通道，以確保緊急情況下人員能迅速、安全地撤離。

此次台中氣爆事件顯示可能與違規施工管理不當有關，市府呼籲百貨業者、商圈管理單位、餐飲業者、建築師、工程技師、消防安全人員務必遵守法規，在施工前完整申請並依圖施工，落實消防防護計畫，以避免公安事故發生。市府將持續透過聯合稽查、加強法令宣導及違規重罰，以強化施工安全管理，確保臺北市公共場所的安全環境。



