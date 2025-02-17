孫生、酷炫被炎上！他號召「抵制反骨產業鏈」　大票人吵翻了

▲孫生、酷炫都被群起撻伐。（圖／翻攝自YouTube／反骨男孩）

記者周亭瑋／綜合報導

YouTuber「反骨男孩」成員孫生涉嫌「拍臀撩妹」性騷擾女性，近日被判處有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，而他儘管多次公開道歉，但態度與說詞卻不被買單，被群起撻伐；如今，更有網友發起「抵制反骨產業鏈」，掀起熱烈回響。

網友在Threads發文，貼出孫生的玩具店及老闆酷炫的餐酒館，更高喊「反骨產業鏈，抵制業配外還有實體店，一星評論再加上官方社群頁面檢舉。」

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對此，大票網友洗版留言，「孫生的玩具店合夥人Moxxx，今天被爆劈腿多人，真是不是一家人，不進一家門」、「酷炫這咖絕對要讓他倒」、「士林之前有一家反骨的飲料店也倒了，覺得都不會做太久」、「不針對人，但那間餐酒館真的感覺差到很有印象，貴又普還很沒氣氛」、「那個餐酒館早就暫停營業了」、「只要有反骨的人的產品就抵制！沒有例外」、「可以直接讓反骨消失嗎？看了好煩」、「希望能夠下架社會的亂源」。

▲網友發起「抵制反骨產業鏈」。（圖／翻攝自Threads）

不過，也有人持不同看法，表示「什麼都要抵制嗎？哦...是台灣人，那不意外了」、「這樣意義在哪？別再攻擊人了 」、「可憐...跟麥當勞一樣無腦跟風，素質很差 」。

另外，《ETtoday新聞雲》記者稍早實際查詢發現，酷炫的餐酒館已顯示「永久歇業」。