DK開撕孫生！「1天破170萬觀看」狠虐道歉片　大票人被圈粉

▲DK拍片解析孫生性騷擾事件細節。（圖／翻攝YouTube／異色檔案）

記者周亭瑋／綜合報導

YouTuber「異色檔案」DK近來針對孫生性騷案開轟，打臉其團隊稱受害者是「瞎妹」的說辭，更喊話業配廠商慎選合作對象。而他最新影片「孫生的謊言」，短短1天時間已破170萬觀看人次，還有不少網友被圈粉，大讚「DK真的是YT業界良心，不忘初衷」、「第一次抖內DK，要獻給這支影片了」。

網友昨（16）日在Threads發文表示，孫生那支不算道歉的道歉影片，上傳4天，觀看17萬次，DK的影片目前上傳15個小時，觀看86萬次，且為發燒第1名，「剛剛很陽春的用計算機算了一下，底下的留言抖內（截至11:37）約台幣5萬7000元，還好這個社會的正常人終究比噁人多一些。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，大票網友湧入留言，「孫生那支影片，我點進去就按暫停，然後再按倒讚，接著看留言都在罵他，我就放心退出了」、「我也是只看DK，看他噴人很爽，還有IG的巨嬰好好笑，YT太多垃圾了，有爭議的還一堆人追捧」、「孫生影片我直接按暫停，只看留言，一點流量都不想讓他賺」、「孫生真的教壞小孩子」、「支持DK」、「我愛DK」、「我有看孫生的，並不是因為支持，主要是為了公正評價事件，必須把資料全部看完。然後我支持DK～」、「DK很棒」。

▲DK槓上孫生。（圖／翻攝自IG／soon6669、mystery_case_life）

談到DK發布的「孫生的謊言」影片，他在片中表示，孫生對一名女子的臀部「連續摸14下」，事後卻辯稱誤會當下的氣氛，如今他及其團隊更在網上帶風向，試圖將受害者塑造成有問題的人；而他之所以站出來，是因為受害者無法像孫生一樣擁有龐大的社群資源，無法為自己發聲；最後，他更呼籲所有廠商，在與反骨男孩合作前，應該要更加審慎考量。

另外，《ETtoday新聞雲》記者查看最新數據，DK的「孫生的謊言」發布1天時間，目前已累績超過170萬觀看次數；而孫生的影片，發布5天、累積28萬觀看次數。

►孫生、酷炫被炎上！他號召「抵制反骨產業鏈」 大票人吵翻了

►孫生38字嘴爆「沒被騷擾過才要擔心」 網三觀炸裂：皇上恩寵？