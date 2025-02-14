上海團訪台多次被拒　蔣萬安呼籲陸委會清楚說明

記者陳家祥／台北報導

上海市政府代表今年未能出席台北燈節活動，多次申請都被駁回，北市府上周申請上海市文旅局官員來台出席閉幕式，又遭封殺。對此，台北市長蔣萬安今（14日）受訪指出，這一次申請並不包含踩線團行程，陸委會卻以有踩線行程、違反小兩會協商原則駁回，這部分希望陸委會能夠清楚跟外界說明。

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家豪攝）



上海市政府官員往年都會出席燈節活動，但今年申請來台參加台北燈節多次遭駁回。陸委會副主委梁文傑昨指出，北市府把不被批准的兩團併成一團重新申請，不會因此就核准，並反問北市府，敲鑼打鼓的申請之後，難道政府就一定要准嗎？

對此，台北市長蔣萬安說，上海團來參加台北燈節已經行之多年，台北市政府很希望這樣的文化交流能夠持續，不要被中斷，也讓雙城論壇的具體成果能夠落實。

蔣萬安表示，所以這一次其實申請的幾個上海團當中，並不包含踩線團的行程，但是陸委會卻以有踩線行程違反小兩會協商的原則而駁回，「這個部分希望陸委會能夠清楚跟外界說明，但我想我們還是堅定的立場，希望能夠在兩岸關係越困難，應該越需要溝通跟交流」。

針對梁文傑酸「不是敲鑼打鼓，政府就要核准」，北市府發言人殷瑋反擊，「不是吧？這個就是很明確的鑼鼓喧天的答非所問」，當初來請教的問題就是說，到底否定任何一個團的理由是什麼？給出來正式理由就是說因爲要回到小兩會的機制來討論觀光旅遊的事情。

殷瑋說，過去連續10年上海官方來台灣參加台北的燈節燈會，一個行之有年的慣例說斷就要斷，希望能夠有清楚的解釋。何況賴總統也多次表示希望兩岸之間是健康、有序的交流，「到底在台北辦的燈會，哪裏不健康？是不是能夠給我們一個比較清楚的說明？」這是大家希望能夠看到的一個負責任的中央政府，所能夠對兩岸交流來作出的貢獻。

▲台北市政府發言人殷瑋。（圖／記者陳家豪攝）