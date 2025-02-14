12星座「最討厭工作」排行榜出爐！射手座如果可以的話想一輩子都玩得開心

▲「占TV」公佈最討厭工作的星座排行榜。（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

每天朝九晚五、日復一日地重複工作，讓不少人對職場生活感到疲憊，甚至開始懷疑「人生就該這樣過嗎」？有些人樂在工作，享受從中獲得的成就感，但也有人視上班為人生最大的煎熬。日本知名占卜網站「占TV」近日公佈最討厭工作的星座排行榜，其中射手座更是名列前茅，人生目標是「如果可以，真想一輩子都玩得開心」，快來看看你的星座上榜了沒！

第一名：射手座「想自由自在地玩」

射手座天生嚮往自由，對他們來說，「工作」只是為了維持生活，而不是人生的全部！雖然理智上知道沒錢寸步難行，但內心總是幻想著如果中了樂透，就能立刻辭職環遊世界，上班時，他們往往心不在焉，腦中浮現的不是待辦事項，而是今晚要去哪裡玩、週末要約誰吃飯，對射手來說，最理想的生活就是無拘無束，能隨心所欲探索世界！

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第二名：水瓶座「我不喜歡只為錢而工作」

水瓶座擁有無限創意，最害怕的就是被困在千篇一律的工作裡，他們熱愛新鮮事物，渴望發揮自己的才華，但現實卻往往不盡人意，讓他們感到受限與無奈，當工作變得只剩「為了錢」而機械式運作時，水瓶很可能會瞬間失去耐心，他們寧願選擇一條自由、有挑戰性的道路，也不願被枯燥的工作框架困住。

第三名：巨蟹座「人際關係造成壓力」

巨蟹座天生心思細膩，對周遭氣氛特別敏感，最害怕職場充滿緊張與壓力，他們嚮往溫暖、輕鬆的工作環境，但現實卻充滿責任、競爭和各種人際問題，長期下來，這種無形的壓力會逐漸消磨他們的耐性與熱情，比起高壓、高挑戰的職位，巨蟹更傾向選擇穩定且無需過多社交應酬的工作。

第四名：獅子座「光是想到工作就想逃！」

懶惰並不是獅子座的本性，但他們只想專注在熱愛的事情上，對於乏味的日常工作則滿腦子都是逃避計畫。

第五名：雙魚座「被管太多真的會抓狂！」

自由是雙魚的靈魂，過於死板的工作環境讓他們喘不過氣，被條條框框約束、每件事都被細細叮囑，真的讓他們崩潰！

第六名：天秤座「決策壓力讓人超焦慮！」

優柔寡斷的天秤，最怕的就是工作中充滿高壓決策，當需要快速應對時，他們會不知所措，甚至開始逃避責任。

第七名：雙子座「重複的工作讓他們沒動力！」

雙子天生愛變化，如果每天的工作一成不變，他們很快就會覺得無聊，失去熱情，甚至動念想跳槽！

第八名：牡羊座「當不了老闆，乾脆不想做？」

牡羊座天生有領導特質，不喜歡受人指揮，只要能主導決策、發揮影響力，他們就會全力以赴，否則便容易產生抗拒心理。

第九名：天蠍座「努力沒被看見，就不想拼了！」

天蠍在工作上高度專注，凡事力求做到最好，但如果付出得不到認可，他們的動力就會瞬間歸零，甚至會考慮換環境發展。

第十名：金牛座「穩定賺錢最重要！」

金牛是務實派，只要能帶來穩定收入，他們就會默默耕耘，不管工作內容是否有趣，最重要的是能踏實賺錢。

第十一名：處女座「高效能幹，工作就是展現實力的舞台！」

處女座追求完美，對工作有極高的標準，不僅要求自己高效率，也希望透過職場發揮自身價值。

第十二名：摩羯座「工作狂認證，沒事業怎麼行！」

摩羯座將工作視為人生最重要的部分，加班、拼業績都是家常便飯，只要能實現夢想，他們甘之如飴！