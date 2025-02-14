結婚10年懷疑外遇　木匠男把「速乾膠灌妻子嘴中」勒脖殺人

▲男子把膠水灌進妻子嘴中。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度邦加羅爾市(Bengaluru)一名男子懷疑妻子外遇，竟然試圖想要把人勒死，還把速乾膠灌進受害者嘴巴中，警方到場後救出奄奄一息的女子。

居住在班加羅爾市郊區的38歲木匠Siddalingaswamy，因為30歲妻子曼朱拉(Manjula)最近經常使用手機，懷疑已經與他結婚十幾年的妻子外遇，竟然把速乾膠灌入對方嘴巴中，試圖把人殺死。

A 38-year-old carpenter in #Bengaluru was arrested for attempting to kill his wife. Distrustful of her fidelity, he tried to smother her and poured instant adhesive glue into her mouth.



Know more ???? https://t.co/AnQh2O3kQY #Karnataka pic.twitter.com/Asz8rA14WV — The Times Of India (@timesofindia) February 13, 2025

警方9日接到報案前往現場時，發現意識不清的曼朱拉倒在地上，脖子上還有很深的勒痕，緊急將她送到醫院，目前正在康復中。

警官表示，Siddalingaswamy常常懷疑妻子是否對他忠誠，所以事發當天晚上趁受害者睡覺時試圖勒死對方，後來又灌速乾膠，因為他認為這樣做可以讓對方終止呼吸死亡。

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