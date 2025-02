結婚10年懷疑外遇　木匠男把「速乾膠灌妻子嘴中」勒脖殺人

▲男子把膠水灌進妻子嘴中。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

印度邦加羅爾市(Bengaluru)一名男子懷疑妻子外遇,竟然試圖想要把人勒死,還把速乾膠灌進受害者嘴巴中,警方到場後救出奄奄一息的女子。

居住在班加羅爾市郊區的38歲木匠Siddalingaswamy,因為30歲妻子曼朱拉(Manjula)最近經常使用手機,懷疑已經與他結婚十幾年的妻子外遇,竟然把速乾膠灌入對方嘴巴中,試圖把人殺死。

A 38-year-old carpenter in #Bengaluru was arrested for attempting to kill his wife. Distrustful of her fidelity, he tried to smother her and poured instant adhesive glue into her mouth.



Know more ???? https://t.co/AnQh2O3kQY #Karnataka pic.twitter.com/Asz8rA14WV