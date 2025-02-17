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知名會員制賣場新品首次優惠折248　美國醫生推薦的頂級純淨藻油 高優質Omega-3新選擇 ! 只到3／2

MegaRed純淨藻油,Omega-3,魚油,藻油,保健品,美式賣場（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

Omega-3 (DHA+EPA) 是人體所需的關鍵營養，根據世界衛生組織（WHO）建議，成人每天應攝取250mg的Omega-3，Omega-3有助於促進代謝維持健康、支持晶亮舒適等功能，只是身體自行合成困難，許多醫生都建議透過飲食補充。近年來，藻油在國內外越來越受歡迎，是新崛起的Omega-3保健品，微藻是海洋生物的「Omega-3之母」，來源優質、純淨， 100%植物性Omega-3，也不必擔心海鮮敏感。

美國醫生推薦^的知名品牌MegaRed3.6倍*濃縮純淨藻油，即日起至3/2 於知名會員制賣場祭出限時折價 $248。

MegaRed純淨藻油,Omega-3,魚油,藻油,保健品,美式賣場（圖／品牌提供）

吃保健品補充Omega-3，目前市面上主打成分有魚油、藻油兩大來源可挑選，不過眾多產品中含量和品質可能有所不同，選擇優質來源確保安全性非常重要，才能遠離汙染吃得健康安心。而為什麼推薦大家選擇MegaRed純淨藻油來補充Omega-3呢? 原因是MegaRed藻油選自生長於嚴格控管培養環境中的純淨微藻，是美國FDA公認安全的藻油，且無額外添加人工香料、色素及甜味劑，不僅有利於生態永續，也體現了高純淨度、無腥味等特點。MegaRed藻油的科研配方DHA+EPA，一顆3效保養，有利於促進代謝循環調整體質、快速補充每日關鍵營養、幫助晶亮舒適，除了全素可食，國高中生、海鮮敏感者、素食者都可以食用外，另外也經常聽到醫生建議懷孕媽媽前中期要補充藻油，主要就是其DHA，是寶寶發育階段不可或缺的營養素，獲取足夠的DHA可以支持他們健康成長+。

MegaRed純淨藻油,Omega-3,魚油,藻油,保健品,美式賣場（圖／品牌提供）

現代人重視營養攝取，對於坐辦公室、工作忙碌壓力大的上班族和想要維持健康代謝的銀髮族，更需要補充Omega-3。攝取保健品是為了維持健康，因此選擇優質、高純淨、遠離汙染及重金屬的來源非常重要! 此外，切記選擇值得信賴的大品牌，MegaRed是由來自超過85年歷史的美國大廠Schiff推出，獲得美國醫生推薦，100%美國原裝進口，讓民眾能安心保養！

現在只要前往指定會員制賣場通路就能購入MegaRed 純淨藻油，一顆輕鬆補充關鍵營養DHA+EPA，無腥味、好吞服，即日起至3/2限時超低優惠，現折248元！

MegaRed純淨藻油,Omega-3,魚油,藻油,保健品,美式賣場（圖／品牌提供）

^IQVIA Pro Voice survey, Dec 2023 - Jan 2024
*相較磷蝦油蝦紅素精華軟膠囊(食品)，MegaRed濃縮純淨藻油Omega-3軟膠囊的Omega-3含量多出3.6倍
+Omega-3是孕期的重要關鍵營養，但因每個人體質不同，使用前請先諮詢醫生。若已經進入第三產期或有預判剖腹產的情況，建議先諮詢醫生後，再遵循醫囑使用。

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