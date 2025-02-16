廟會煙火驚嚇！2大象「發狂撞塌建築」　人被甩飛3死30傷

▲印度2頭大象被煙火嚇到後發狂攻擊，導致3死30傷。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

印度喀拉拉邦一場宗教節日驚傳意外，2隻參與活動的大象因被煙火驚嚇後失控，在人群中橫衝直撞，導致至少3人死亡、30人受傷，其中包括一名10歲女童。目前，官方已展開調查，以確認活動主辦方是否違反了喀拉拉邦圈養大象相關的管理規則。

據《太陽報》報導，這起事件發生於當地2月1日傍晚。目擊者描述，當天Manakulangara寺廟正在舉行傳統慶典，吸引大量民眾聚集，並在附近燃放煙火。令人意外的是，爆炸聲響起後，其中一隻大象驚慌失控，隨後撞向另一隻大象，導致這2隻巨獸陷入恐慌，狂奔衝入節日場地。

失控的大象猛烈撞擊建築物，甚至導致一座建築倒塌，瓦片與磚塊四散，場面混亂。現場影片顯示，人群驚恐四處逃竄，部分人被拋飛或被踩踏，場面宛如災難現場。官員證實，這起事件已造成2名女性及一名男性不幸罹難，另有30人受傷。

目前，所有傷者都已被緊急送院治療，而政府也啟動了應急措施，以確保所有受影響者獲得必要的醫療照顧。喀拉拉邦首席部長維賈揚（Pinarayi Vijayan）向罹難者家屬及傷者表達慰問，並指示相關部門徹查事故原因。

初步調查顯示，寺廟已獲得官方許可，可在遊行中展示2隻大象，但邦林業部長薩仙德蘭（A.K. Saseendran）強調，若發現違規，主辦方將面臨嚴厲處罰。這起意外發生前一天，喀拉拉邦也發生了野象攻擊事件，造成一名27歲男子喪生。