廟會煙火驚嚇！2大象「發狂撞塌建築」　人被甩飛3死30傷

▲印度2頭大象被煙火嚇到後發狂攻擊,導致3死30傷。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

印度喀拉拉邦一場宗教節日驚傳意外,2隻參與活動的大象因被煙火驚嚇後失控,在人群中橫衝直撞,導致至少3人死亡、30人受傷,其中包括一名10歲女童。目前,官方已展開調查,以確認活動主辦方是否違反了喀拉拉邦圈養大象相關的管理規則。

據《太陽報》報導,這起事件發生於當地2月1日傍晚。目擊者描述,當天Manakulangara寺廟正在舉行傳統慶典,吸引大量民眾聚集,並在附近燃放煙火。令人意外的是,爆炸聲響起後,其中一隻大象驚慌失控,隨後撞向另一隻大象,導致這2隻巨獸陷入恐慌,狂奔衝入節日場地。

3 killed, several injured as two #elephants run amok at Kerala temple festival.The incident happened during a temple festival at the Manakulangara temple in Kuruvangad, Koyilandy.Kozhikode.#BreakingNews #BigBreaking #EXCLUSIVE #impact #Kerala #elephantattack #elephant #BREAKING pic.twitter.com/uDalKpCzlQ